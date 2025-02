Acson-New Deal Technologique 

Hier, dans un communiqué, l’Amicale des cadres de Sonatel (Acson) a manifesté sa satisfaction d’avoir été associée en amont comme en aval aux questions d’orientation numériques en rapport avec le New Deal Technologique. Dans ce sens, elle a souligné qu’elle perçoit ce projet ¨comme étant un contrat de haute portée entre l’État du Sénégal et le citoyen sénégalais’’. Tout en insistant sur le fait que le New Deal Technologique, la stratégie numérique du Sénégal pour l’horizon 2034, a été bien présenté par le président de la République et par tous les intervenants qui se sont succédé à travers les différents panels et présentations.

À cet effet, l’amicale a noté une excellente articulation entre la vision, les axes stratégiques et les 12 programmes prioritaires déclinés en 50 projets clés pour la période de 2025-2029. ¨Il n’y a aucun doute sur le fait que l’un des facteurs clés de succès du New Deal Technologique (NDT) réside dans l’harmonie des projets mis en œuvre, la diligence et la qualité d’exécution des plans d’action, conformément aux impacts attendus¨, affirme Acson. En outre, en contribution, ¨une approche a été déployée avec l’identification d’indicateurs clés de performance permettant de mesurer et d’apprécier les impacts de chaque projet¨, fait-elle savoir.

...Dans cette dynamique, elle a insisté sur certains points à ne pas négliger, tels que ¨l’animation dynamique des organes de gouvernance stratégiques, des équipes opérationnelles, l’utilisation d’outils de pilotage opérationnel, l’analyse des résultats provisoires, la prise de mesures adaptées et leur suivi sans faille qui demeurent des piliers¨.

Elle rappelle, en effet, que pour la réussite de ce projet de société, un dispositif d’information et de communication auprès de toutes les parties prenantes sénégalaises ou autres acteurs impliqués est essentiel. Réitérant son engagement, l’Amicale des cadres de Sonatel a mis à disposition les compétences diverses et variées de ses membres pour contribuer significativement à la concrétisation des programmes du New Deal Technologique.

¨Le New Deal Technologique est un projet de transformation de notre vie et d’amélioration de notre bien-être. Alors, nous devons, plus que jamais, démontrer notre engagement, notre mobilisation et notre passion pour sa belle réussite¨, conclut-elle.