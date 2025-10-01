Publié le 1 Oct 2025 - 12:29
ACTES CONTRE NATURE A THIADIAYE

Un commerçant de 36 ans réduit un mineur en esclave sexuel

 

C'est une affaire très sensible mêlant abus de pouvoir, mysticisme, sexualité, et exploitation d'un jeune vulnérable qui a été appelée à la barre du tribunal de grande instance (TGI) de Mbour hier. I. Niane, commerçant de 36 ans, et un jeune homme, aujourd’hui âgé de 18 ans originaire de Touba, sont accusés d'actes contre nature.

 

Les faits visés se sont passés à Thiadiaye, une commune rurale du département de Mbour. I. Niane, un commerçant de 36 ans, aurait progressivement influencé le jeune N. S. en lui proposant d’abord des talismans, puis en organisant des rencontres sexuelles, d’abord avec des filles, ensuite avec lui-même. N. S. affirme avoir eu plusieurs rapports avec lui. D’ailleurs, une vidéo montre I. Niane en acte sexuel avec un homme, que N. S. identifie comme lui-même.

« Il m’a dit qu’il me mettrait en rapport avec un vieux pour qu’il m’aide à me protéger. Un jour, il m’a remis deux bouteilles en me disant de me laver avec l’une et de m’asperger avec l’autre à chaque fois que je vais au marché. Un jour, il m’a appelé et m’a proposé d’entretenir des rapports sexuels avec lui et une fille. Puis il a organisé une deuxième rencontre sexuelle avec une fille différente de la première », explique le jeune homme.

Au fil du temps, les relations entre les deux hommes se sont multipliées. « En un moment, c’était des rapports entre lui et moi seulement. Nous l’avons fait plusieurs fois », narre N. S. Une vidéo compromettante, montrant le commerçant en train de pratiquer une fellation sur un homme, a été produite au dossier.

I. Niane a fini par reconnaître, à voix basse, avoir eu des relations sexuelles avec un homme qui n’était pas N. S., avant de demander pardon. Mais N. S. a soutenu que c’était lui qui figurait sur la vidéo.

Prenant la parole pour ses réquisitions, le procureur a souligné qu’I. Niane a « exercé une influence néfaste » sur le jeune N. S. Rappelant la vulnérabilité du jeune homme, il a requis 2 ans de prison ferme et 100 000 FCFA d’amende contre N. S., et 5 ans de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende contre I. Niane.

Pour la défense de son client, l'avocat de N.S. a plaidé des circonstances atténuantes, évoquant un besoin de suivi médical. « Ce garçon venait à peine d’entrer dans l’adolescence lorsqu’il a rencontré I. Niane. Il a été manipulé. La loi doit être appliquée avec la plus grande bienveillance », a défendu Me Ayi, soulignant que son client était mineur à l'époque des faits.

Le délibéré est attendu le mardi 7 octobre 2025.

PAPE MBAR FAYE

Section: 
social
JUDICIARISATION DES DÉLITS D’OPINION : Tous en sursis !  
LA NUIT DE LA LUMIÈRE : Valoriser les richesses culturelles et religieuses au Sénégal
SAINT-LOUIS - ECOLES INONDEES, MENACE DE LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT… : État et acteurs locaux mobilisés pour une bonne rentrée scolaire
INONDATIONS À KAOLACK : Des morts enregistrés, les populations envahissent les rues
APRÈS LA SAISIE DE PLUS DE 250 KG DE CHANVRE INDIEN À LA FRONTIÈRE GAMBIENNE Comment les limiers de Karang ont géré la rébellion d’un village réputé pour son trafic
Lutte contre le palu
RAFIC DE DROGUE EN AFRIQUE DE L’OUEST : La douane sénégalaise intercepte 272 kg de cocaïne pure
PLANIFICATION FAMILIALE AU SENEGAL : Un objectif national de 46 % en 2028, des défis persistants
ÉPIDÉMIE DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT : Le Comité régional lance une vaste riposte sanitaire
Des proches de Madiambal envoyés en prison
Pape Mahawa Semou Diouf en garde à vue
NOUVELLE INITIATIVE POUR LA TRANSFORMATION DE L'ÉDUCATION : Un référentiel citoyen proposé par Cosydep
« PUISSANCE ÉDUCATIVE » AU SÉNÉGAL : Moustapha Mamba Guirassy fait un plaidoyer
MUTILATIONS GÉNITALES, VIOLENCES SEXUELLES SUR DES MINEURS, TRAITEMENTS INHUMAINS DES ENFANTS… : Une coalition d’ONG internationales interpelle les autorités sénégalaises
FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT : Le bilan des décès passe à sept personnes
UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX : 62 % des mineurs avouent avoir menti sur leur âge, selon une étude
RELEVÉS DE LEURS FONCTION VENDREDI La DIC et l'AIBD ont de nouveaux patrons
PROMOTION DU TRAVAIL DECENT POUR LES FEMMES : Le Renafes va ouvrir 30 crèches communautaires
RECHERCHE À DAKAR : Madiambal défie l’État
Armée