C'est une affaire très sensible mêlant abus de pouvoir, mysticisme, sexualité, et exploitation d'un jeune vulnérable qui a été appelée à la barre du tribunal de grande instance (TGI) de Mbour hier. I. Niane, commerçant de 36 ans, et un jeune homme, aujourd’hui âgé de 18 ans originaire de Touba, sont accusés d'actes contre nature.

Les faits visés se sont passés à Thiadiaye, une commune rurale du département de Mbour. I. Niane, un commerçant de 36 ans, aurait progressivement influencé le jeune N. S. en lui proposant d’abord des talismans, puis en organisant des rencontres sexuelles, d’abord avec des filles, ensuite avec lui-même. N. S. affirme avoir eu plusieurs rapports avec lui. D’ailleurs, une vidéo montre I. Niane en acte sexuel avec un homme, que N. S. identifie comme lui-même.

« Il m’a dit qu’il me mettrait en rapport avec un vieux pour qu’il m’aide à me protéger. Un jour, il m’a remis deux bouteilles en me disant de me laver avec l’une et de m’asperger avec l’autre à chaque fois que je vais au marché. Un jour, il m’a appelé et m’a proposé d’entretenir des rapports sexuels avec lui et une fille. Puis il a organisé une deuxième rencontre sexuelle avec une fille différente de la première », explique le jeune homme.

Au fil du temps, les relations entre les deux hommes se sont multipliées. « En un moment, c’était des rapports entre lui et moi seulement. Nous l’avons fait plusieurs fois », narre N. S. Une vidéo compromettante, montrant le commerçant en train de pratiquer une fellation sur un homme, a été produite au dossier.

I. Niane a fini par reconnaître, à voix basse, avoir eu des relations sexuelles avec un homme qui n’était pas N. S., avant de demander pardon. Mais N. S. a soutenu que c’était lui qui figurait sur la vidéo.

Prenant la parole pour ses réquisitions, le procureur a souligné qu’I. Niane a « exercé une influence néfaste » sur le jeune N. S. Rappelant la vulnérabilité du jeune homme, il a requis 2 ans de prison ferme et 100 000 FCFA d’amende contre N. S., et 5 ans de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende contre I. Niane.

Pour la défense de son client, l'avocat de N.S. a plaidé des circonstances atténuantes, évoquant un besoin de suivi médical. « Ce garçon venait à peine d’entrer dans l’adolescence lorsqu’il a rencontré I. Niane. Il a été manipulé. La loi doit être appliquée avec la plus grande bienveillance », a défendu Me Ayi, soulignant que son client était mineur à l'époque des faits.

Le délibéré est attendu le mardi 7 octobre 2025.

PAPE MBAR FAYE