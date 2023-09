L’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) a réagi au puissant séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Elle présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Dans un communiqué, l’Adha invite l’État sénégalais, les autorités consulaires à réagir d’urgence pour apporter une assistance efficiente aux expatriés sénégalais pris au piège.

D’aucuns, présentement, sont sans abris et sans nourriture. En effet, elle déplore vivement le manque de communication de la part de nos dirigeants. Et les invite à dépêcher une équipe sur place qui pourra s’enquérir davantage de la situation et créer un comité de crise permettant de fournir toutes les informations requises aux familles déjà inquiétées et d’étaler toutes les actions entreprises pour venir au secours de tous nos compatriotes sur le territoire du royaume chérifien.