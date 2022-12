“Tu m’avais dit que tu allais m’utiliser pour brûler le pays et avoir ce que tu veux. Mais, saches que la fille que tu caressais n’est plus la même. J’ai grandi’’. Adji Sarr a fait, hier, un live pour apostropher Ousmane Sonko. Elle lui reproche, entre autres, d’avoir refusé la confrontation avec elle, dans le bureau du juge et de se livrer, en lieu et place, à une confrontation avec Me El hadji Diouf. ‘’Deux ans que je suis dans une prison à t’attendre.

Deux ans que tu fais le tour du pays, en accusant de nobles personnes. Ousmane Sonko, je veux que tu saches que je ne connais pas les gens que tu accuses, mais, c’est toi que je connais. Toi qui venais au Sweat Beauté. J’ai été surpris, par ton comportement, dans le bureau du juge. Tu parlais, tellement à voix basse que j’avais du mal à t’entendre’’, persifle-t-elle. La jeune femme de menacer : ‘’Tôt ou tard, on va se retrouver’’.

Également, Adji Sarr a tenu à répondre à l’opposant sur la séquence de son live de la veille où il demande aux parents de la masseuse de venir la sortir des griffes de ses ‘’geôliers’. Particulièrement irritée, elle déclare : ‘’Ousmane Sonko, tu es irresponsable. Tu ne peux pas me mettre à mal avec mes parents. Mon père est un homme responsable.

Il n’a pas encore été convoqué pour avoir violé une fille, ni pour avoir brûlé un pays. Mon père aussi n’a jamais laissé sa famille la nuit, pour aller trouver la fille d’un autre. Mon père n’a jamais insulté un homme religieux. L’irresponsabilité dont tu traites ma famille a commencé avec toi’’. Elle a terminé son speech, en réclamant ‘’un procès public’’.