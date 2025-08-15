Le projet d'amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes (Ado), financé par Affaires mondiales Canada et le Centre de recherche pour le développement international a pour but d'améliorer la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal. Il devrait permettre de générer des données probantes sur la santé de la reproduction des adolescentes dans les régions du Sénégal, dans dix régions plus particulièrement.

Selon Francine Sinzinkayo, spécialiste de programme principal et administratrice du programme principal au Centre de recherche pour le développement international qui prenait part hier à un atelier organisé dans ce sens : ‘’On a remarqué dans la littérature, dans les données qui existent déjà, qu'il y a un manque d'informations, un manque de données entre ces deux problématiques. Donc, le projet vise vraiment à répondre à ce manque d'informations.

Des équipes de recherche sénégalaises travaillent dans les régions où il y a un manque flagrant des données, où les problèmes de santé de la reproduction des adolescentes et les violences basées sur le genre sont des problèmes assez importants, et le but était vraiment de trouver des solutions, de générer ces informations, ces données probantes pour appuyer la mise en œuvre des politiques, pour appuyer les solutions. Donc, ça a été vraiment les équipes de projets qui ont souligné, d'après leurs expertises, leurs expériences, où il y a vraiment la nécessité d'agir. Dans ce que nous attendons à la fin de cette initiative, en fait, on organise un dialogue politique’’ a-t-elle expliqué.