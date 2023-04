Affaire Bassirou Diomaye Faye

Dans un communiqué, le Syndicat autonome des agents des impôts et domaines a, à son tour, dénoncé la tentative d’arrestation de leur collègue. ‘’Deux individus en civil, se présentant comme des policiers, ont été aperçus pendant plus de trente minutes dans les couloirs du 3e étage de la Direction générale des Impôts et des Domaines sise au Bloc fiscal, rue Vincens x Thiong. Sommés de se présenter par la gendarmerie qui assure la police et la sécurité de ces locaux administratifs, ces individus ont prétendu être des policiers sans en apporter aucune preuve formelle.

Ils ont expliqué leur présence par la volonté de remettre au nom d'un «commissaire» une convocation au camarade Bassirou Diomaye Faye, inspecteur principal des impôts et des domaines en service à la Direction de la Législation et de la Coopération internationale (DLCI)’’, assure le Said. Informé, ‘’le bureau du syndicat s'est déplacé sur les lieux pour constater de visu, en la présence de membres des amicales des inspecteurs, des contrôleurs des impôts et des domaines, et de celle des agents d'assiette, cette grave forfaiture sans nom. Ainsi, après l'arrestation de Birame Souleye Diop dans les locaux de l'Administration fiscale en 2021 suivie de celle du camarade Waly Diouf Bodiang en mars 2023, ces deux individus et leurs commanditaires ont fini de poser un acte d'une extrême gravité à l'égard de tout le personnel de l'Administration fiscale ainsi qu'à l'honorabilité de leurs missions au service de l'État.

Face à ces agissements irrespectueux et dégradants commis de manière répétitive et désormais rapprochée, le bureau du Said décide d'engager sans délai tous les moyens de lutte syndicale’’, préviennent les syndicalistes. Dans cette optique, ils ont invité tous leurs membres ‘’à une grande mobilisation lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le mardi 18 avril 2023 à 14 h au restaurant du Bloc fiscal, aux fins d'informer les membres et d'adopter une stratégie pour préserver le respect et la dignité des agents des impôts et des domaines ainsi que de leurs locaux professionnels’’.