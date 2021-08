Les acteurs de « Cirque noir » et le producteur de la série ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils risquent des peines fermes allant de 1 à 2 ans de prison.

A cause de leur quête du buzz, Adama Ndiaye, producteur de la série « Cirque Noir » et 4 de ses acteurs se sont retrouvés dans le pétrin. Le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre le producteur de la série Adama Ndiaye et deux ans dont un an ferme contre les acteurs Wizzy, Christine Mendy, Abdou Aziz Sarr, Abdou Salam Diop et Gnagna Ba. Poursuivis pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et attentat public à la pudeur, ils ont tous reconnu les faits. Partagés entre regrets et honte, ils ont tout à tour expliqué leur motivation, en publiant cette bande annonce aux allures pornographiques.

‘’On eu l’idée d’insérer ces scènes obscènes pour avoir plus de visibilité », a confessé Adama Ndiaye. Avant de laisser entendre que la vidéo a été supprimée, suite à la pression de leurs familles. A l’en croire, si cette affaire a eu cette ampleur, c’est à cause de l’influenceur Adamo. « Il a publié la bande annonce sur Instagram, en disant que la série est pornographique », a-t-il ajouté. Adama Ndiaye explique : « La série se dénomme Cirque Noire. Six jeunes de la même famille ignorent qu’ils sont des proches. Dans la série, nous dénonçons des tares de la société sénégalaise ».

Dans ce cas, a demandé le substitut du procureur de la République : « pourquoi Christine était toute nue dans une séquence. Dans une autre, elle était en string ? ». Celle-ci de rétorquer que c’était des simulations. « Je suis une actrice et je dois me mettre dans la peau du personnage », a-t-elle timidement. « J’ai accepté de me déshabiller, car mon ami Adama m’a promis d’autres rôles dans d’autres séries », a avoué la demoiselle.

Entendue, Gnagna Ba, étudiante à l’université virtuelle du Sénégal (Uvs), renseigne qu’elle n’a joué aucune scène obscène. Même son de cloche pour Abdou Aziz Sarr et Abdou Salam Diop. ‘’C’est outrageant, d’autant plus qu’ils ont dit que la bande annonce devait faire polémique. Dès la publication, des membres de leurs familles les ont appelés pour s’offusquer. Il faut rappeler aux prévenus que nous sommes en terre sénégalaise. Un pays religieux », s’est offusqué le maître des poursuites. Dans son réquisitoire, il a relevé que ce qui s’est passé avec les prévenus est une somme d’échecs. « Ils ont voulu choquer et ils y sont arrivés », a souligné le substitut du procureur.

Prenant la parole à la suite du procureur, Me Abdoulaye Tall a jugé les peines de 2 ans et de 1 an requis contre leurs clients, trop sévères. Il a sollicité la relaxe de tous les prévenus à l’exception d’Adama Ndiaye du chef de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. S’agissant de l’outrage public à la pudeur, la robe noire estime que ce chef n’est pas établi. ‘’Tout a été fait en privé et dans un endroit privé », a plaidé Tall. Par ailleurs, il ne s’est pas abstenu de sermonner ses clients : « Vos parents ont honte à cause de vous. Vos parents sont déjà en prison ». Au terme de sa plaidoirie, il a demandé au tribunal de prendre une décision humanitaire en faveur de ces jeunes.

« Nous sommes tous animés par un sentiment de consolider nos valeurs », a conclu l’avocat. Mes Mamadou Sow, Omar Sene, Khadim Cissé et Domingo Dieng ont fait la même demande pour les prévenus. Qui seront édifiés sur leur sort le 3 septembre prochain. En attendant cette date, ils retournent tous à la citadelle du silence où ils séjournent, depuis une dizaine de jours.

MAGUETTE NDAO