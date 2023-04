Au terme de leurs auditions, les limiers de la Division spéciale de cybersécurité ont présenté, hier, devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar cinq personnes pour les délits d’association de malfaiteurs, collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel, diffamation et extorsion de fonds via les réseaux informatiques. Il s’agit de Fatou Diop, Rokhaya Daba Tine, Amy Cissé Mbaye, Mame Bassine Niang et la chroniqueuse de Walf Thioro Diouf. ‘’EnQuête’’ revient sur cette affaire qui secoue le pays.

Au total, entre février 2021 et avril 2023, les limiers de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) ont reçu 34 plaintes de diverses personnalités du pays contre les groupes Facebook ‘’Top Cas’’, ‘’Kaaye Ma Deye La’’ (Lougnou Doule Siki Saka)’’ et ‘’Les Néné Touti’’, composés exclusivement de femmes, pour collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel et diffamation via les réseaux informatiques.

Selon nos informations, il est reproché aux mises en cause d’avoir recueilli illicitement les données personnelles des plaignants, avant de les publier sur les réseaux informatiques avec des propos outrageants et dégradants, de façon virale.

En confirmant les termes de leurs plaintes respectives, lors de leurs auditions devant les enquêteurs de la DSC, les victimes ont unanimement déclaré que les responsables de ces groupes, notamment ‘’Oumou Khairy’’, ‘’Ruby Caweuse’’, ‘’Labelle Maite’’, ‘’Fallone Karington’’, ‘’Madar Rek’’, ‘’Chaise Anglaise’’, ‘’Laff Thiat’’, ‘’Maimouna Mbaye’’, ‘’Gisèle Mendy’’, ‘’Mamacita La Duchesse’’, ‘’Raby Netatou’’, ‘’Bijoux Diop’’, ‘’Sombi Guerté’’ et ‘’Patra Taf’’ ont recueilli et publié sur les réseaux sociaux des informations sensibles relatives à leur vie privée, qui ont été relayées en grande pompe par plusieurs médias en ligne.

Certaines victimes se sont montrées profondément atteintes par les agissements des membres de ces groupes, à travers leurs déclarations. C’est le cas notamment du président du Conseil d’administration de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP) Mamadou Lamine Massaly, de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour et à la Cour pénale internationale (CPI) et un certain Malick Diacène, établi aux États-Unis d’Amérique.

Monsieur Massaly a confié que la nommée Rokhaya Daba Tine alias ‘’Sombi Guerté’’ alias ‘’Maimouna Mbaye’’, l’a traité de séropositif, avant de l’accuser d’entretenir une vie de débauche sexuelle avec de jeunes filles et des femmes mariées. Pour sa part, ‘’Chaise Anglaise’’ du groupe ‘’Les Néné Touti’’ a publié une vidéo obscène de Me Ciré Clédor Ly, qui a été relayée en grande pompe par plusieurs chaines de télévision et médias en ligne, au point que ces images soient reprises et postées à outrance par l’influenceur et tik tokeur Adamo.

Lors de sa convocation et de son audition sur procès-verbal, la nommée Rokhaya Daba Tine alias ‘’Maimouna Mbaye’’ et ‘’Sombi Guerté’’ a indiqué aux hommes du commissaire Aly Kandé, le patron de la DSC, qu’elle était administratrice dans le groupe ‘’Top Cas’’, créé, selon elle, par une dénommée Khadidja Anta Fall qui l’aurait chargée du volet social. Elle a déclaré, en outre, que le groupe ‘’Les Néné Touti’’ a été créé par la dame Kiné Anna Diop, née Fatou Diop (GP, Brescia), propriétaire d’une boutique de vente d’ustensiles de cuisine en Italie et utilisatrice des profils ‘’Chaise Anglaise’’, ‘’Laff Thiat’’, ‘’Oumou Khairy’’ et ‘’Gisèle Mendy’’.

Elle a soutenu que lorsque les membres du groupe ‘’Kaaye Ma Deye La (Lougnou Doule Siki Saka)’’ ont eu des problèmes internes, la fondatrice, en l’occurrence Aicha, a retiré plusieurs membres. ‘’C’est cette frustration qui aurait poussé Kiné Anna Diop à créer ‘’Les Néné Touti’’ pour la combattre. Fatou Diop m’a dit détenir les identités de toutes les administratrices du groupe. Elle m’a également affirmé que le profil ‘’Ghost’’ lui a prêté un compte pour qu’elle puisse accéder au groupe ‘’Kaaye Ma Deye La’’, car ‘’Ghost‘’ et le créateur du groupe ‘’Hommes Chocs’’ constitué exclusivement d’hommes, avaient des difficultés et s’étaient alors rangés derrière Kiné Anna Diop et lui fournissaient des informations’’, a-t-elle lâché devant les enquêteurs.

Le cas de la journaliste Thioro Diouf de Walf et son malaise

Revenant sur le cas de la journaliste animatrice de la rubrique ‘’La toile’’ de Walf TV, en l’occurrence Thioro Diouf alias ‘’Thioro Makhou Mandela’’, ‘’Sombi Guerté’ a déclaré qu’elle est bien membre active du groupe ‘’Top Cas 221’’ qui a évolué vers ‘’Kaay Ma Dey La et Néné Touti’’.

Ainsi, interpellée sur les faits qui lui sont imputés, la nommée Thioro Diouf alias ‘’Thioro Makhou Mandela’’ les a reconnus sans ambages. Elle a confirmé être membre à part entière des ‘’Néné Touti’’. D’ailleurs, c’est elle qui a fourni à ‘’Sombi Guerté’’ les informations concernant le présumé viol du nommé Djigueul, producteur à la Sen TV, sur l’ancienne Miss Sénégal Ndèye Fatima Dione ainsi que plusieurs autres informations sensibles concernant des autorités de ce pays.

Toutefois, nos sources renseignent que durant son audition, la journaliste, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure de garde à vue durant l’enquête, a signalé un malaise essentiellement lié à son état de grossesse de sept mois. Sur ces entrefaites, son interrogatoire a été provisoirement suspendu, à la demande de son avocat. L’animatrice de Walf a été acheminée à l’hôpital Principal de Dakar.

Le rôle central d’‘’Oumou Khairy’’

La nommée Fatou Diop alias ‘’Chaise Anglaise’’, ‘’Laff Thiat’’, ‘’Oumou Khairy’’ et ‘’Gisèle Mendy’’ a aussi été entendue. Elle a, dans un premier temps, nié tous les faits portés à sa charge, en expliquant qu’elle avait fait la connaissance de la nommée Rokhaya Daba Tine dans le groupe ‘’Top Cas’’, en tant qu’utilisatrice du profil ‘’Sombi Guerté’’. Cette dernière ayant eu des soucis avec la police, aurait initié une collecte de fonds pour lui trouver un avocat. C’est à partir de ce moment, selon elle, qu’elles auraient tissé des relations solides.

Interpellée sur le groupe ‘’Kaaye Ma Deye La (Lougnou Doule Siki Saka)’’, ‘’Chaise Anglaise’’ a confié aux enquêteurs que c’est une dame nommée Aicha Aidara qui l’a créé. Mais suite à des bisbilles intervenues entre les membres, elle leur aurait proposé le profil ‘’Oumou Khairy’’ qu’elle avait créé pour le compte de la coalition Idy 2019. Ce faisant, elle a soutenu n’avoir jamais créé de groupe et demeure un simple membre inactif du groupe ‘’Kaaye Ma Deye La (Lougnou Doule Siki Saka)’’. Mais elle a été trahie par les résultats des investigations de la police.

En effet, il faut souligner que dans le cadre de cette enquête, des investigations techniques ont été menées par le Laboratoire national d’analyse technico-légale de la DSC sur le profil ‘’Oumou Khairy’’, une des administratrices du groupe Facebook ‘’Kaaye Ma Deye La (Lougnou Doule Siki Saka)’’. Elles ont permis de découvrir que ledit profil est relié à un numéro de téléphone et à une adresse mail qui appartiennent à la nommée Fatou Diop, plus connue sous le nom de Kiné ‘’Anna Diop’’ alias ‘’Chaise Anglaise’’, ‘’Laff Thiat’’, ‘’Oumou Khairy’’ et ‘’Gisèle Mendy’’.

La poursuite des recherches par les enquêteurs a permis de savoir que c’est bien elle qui a créé l’un des groupes Facebook les plus virulents et décriés, appelé ‘’Les Néné Touti’’, en complicité avec la nommée Rokhaya Daba Tine, utilisatrice des profils ‘’Maimouna Mbaye’’ dans ‘’Néné Touti’’ et ‘’Sombi Guerté’’ dans le groupe ‘’Top Cas’’.

Les aveux de Fatou Diop alias ‘’Chaise Anglaise’’, ‘’Laff Thiat’’, ‘’Oumou Khairy’’ et ‘’Gisèle Mendy’’

Confrontée à ces nouvelles découvertes et aux publications faites sur Mouhamadou Lamine Massaly, Me Ciré Clédor Ly et Malick Diacène, la nommée Fatou Diop alias ‘’Chaise Anglaise’’, ‘’Laff Thiat’’, ‘’Oumou Khairy’’ et ‘’Gisèle Mendy’’ est finalement passée aux aveux. Elle a précisé toutefois avoir créé le groupe ‘’Les Néné Touti’’ en décembre 2022, aidée en cela par des membres du groupe ‘’Hommes Chocs’’. Elle aurait ainsi récupéré son compte ‘’Oumou Khairy’’ qu’elle avait prêté au groupe ‘’Kaaye Ma Deye La’’ et qui lui a permis de commettre son forfait, par le truchement de ‘’Chaise Anglaise’’.

A l’en croire, elle aurait créé ‘’Les Néné Touti’’ pour combattre Aicha Aidara, administratrice principale du groupe ‘’Kaaye Ma Deye La (Lougnou Doule Siki Saka)’’ et utilisatrice des profils ‘’Ruby Caweuse’’, ‘’Machalla Chapalla’’, ‘’Patra Taf’’. Après avoir récupéré son compte ‘’Oumou Khairy’’, elle dit avoir adopté un nouveau profil identifié sous le nom de ‘’Laff Thiat’’ dans son groupe ‘’Les Néné Touti’’.

‘’Personnellement, j’ai nommé Rokhaya Daba Tine comme modératrice dans ce groupe, en m’attribuant le profil ‘’Maimouna Mbaye’’. Je reconnais avoir nommé les profils ‘’Bijou Diop’’ et ‘’Mamacita la duchesse’’ comme administratrices dans ‘’Les Néné Touti’’, a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les plaintes des autres victimes, elle a déclaré qu’elle est à l’origine de toutes les publications réalisées à partir des profils ‘’Oumou Khairy’’, ‘’Chaise Anglaise’’ et ‘’Laff Thiat’’ dans les groupes respectifs ‘’Kaaye Ma Deye La (Lougnou Doule Siki Saka) ‘’et ‘’Les Néné Touti’’.

Elle a, cependant, précisé que sa complice Rokhaya Daba Tine est responsable des publications faites à partir des profils ‘’Maimouna Mbaye’’ et ‘’Modératrice des Néné Touti’’.

Interrogée sur ses rapports avec le profil ‘’Mame Bassine Niang’’, membre des ‘’Néné Touti’’ et sur le statut de cette dernière, Fatou Diop a soutenu ne s’être pas souvenue d’elle. Qu’elle se souvient seulement avoir discuté avec une Thiessoise sur Instagram, sans se faire une idée exacte de son identité et de son contact téléphonique.

Fatou Diop entretient une relation amoureuse, depuis 2014, avec le footballeur Famara Diédhiou

Lors de son deuxième interrogatoire, elle a reconnu avoir échangé, via WhatsApp, avec des profils dont elle n’a pas la certitude qu’ils s’activent dans ‘’Les Néné Touti’’. Invitée par les enquêteurs à se prononcer sur les échanges via WhatsApp qu’elle a eus avec le profil ‘’Cocotte’’ sur le maraboutage ou l’envoûtement d’un footballeur international sénégalais répondant au nom de Famara Diédhiou, évoluant en 2e division anglaise et d’autres victimes, elle a rétorqué que c’est son amie Fatou Diouck, connue sous le nom de ‘’Fatou Cocotte’’, établie en Italie, qui lui a présenté le footballeur Famara Diédhiou avec qui elle entretient une relation amoureuse depuis 2014.

Elle a ajouté que ‘’Fatou Cocotte’’ lui avait confié que Famara lui avait promis des choses qu’il n’avait pas faites. Sur ce, elle a consulté un marabout, comme en témoignent les photos et vidéos retrouvées sur son téléphone portable.

Des ‘’caweuses’’ en fuite

À signaler que les utilisatrices des profils ‘’Aicha Aidara’’ alias ‘’Patra Taf’’, ‘’Machallah Chapalla’’ et autres citées dans cette affaire comme étant des mises en cause, n’ont pu être entendues sur procès-verbal, en raison de leur fuite.

Au terme de leur période de garde vue, Fatou Diop et Rokhaya Daba Tine, Amy Cissé Mbaye, Mame Bassine Niang et Thioro Diouf ont été déférées au parquet hier. Elles avaient bénéficié d’un retour de parquet.

