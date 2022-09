Affaire Expresso

La semaine dernière, les agents d’Expresso Sénégal étaient encore dans leur bras de fer avec leur direction, même si le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications avait annoncé la fin des problèmes. Hier, dans un communiqué, la tutelle assure que le problème est cette fois-ci réglé pour de bon.

C’est pourquoi elle a tenu ‘’à informer l’opinion nationale et internationale que dans le cadre du suivi de la situation qui prévaut au sein du groupe Expresso Sénégal, une nette stabilisation a été trouvée à la suite de la signature du protocole de conciliation entre le collège des délégués du personnel et la direction d’Expresso. Cette suite heureuse a été obtenue à l’issue des séances d’échanges, d’écoute et de partage initiées par le ministre Yankhoba Diattara depuis le mardi 23 août 2022, et qui se sont poursuivies au ministère du Travail et du dialogue social sous l’encadrement de la Direction générale du Travail qui a conduit les négociations sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications’’.

Ainsi, ‘’le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications tient à féliciter et à remercier toutes les parties (direction et collège des délégués) pour leur esprit de dépassement, leur engagement et leur commune contribution pour trouver une solution consensuelle et durable au bénéfice du développement socioéconomique du Sénégal en général et celui du secteur des télécommunications en particulier. Le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications a encore invité les parties à toujours privilégier le dialogue, pour éviter les tensions et crises dans leur collaboration’’, ajoute-t-on.