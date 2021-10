Abdou Wahab Diop et Awa Dème Sow ont été condamnés, hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le duo est reconnu coupable des délits d’usurpation de fonction, exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d’autrui et complicité de ces chefs. A travers les réseaux sociaux, ils faisaient croire aux dames qu’ils pouvaient grossir leurs fesses, grâce à une injection qu’ils leur administraient.

Elles sont de plus en plus nombreuses, ces Sénégalaises qui déboursent de fortes sommes pour sculpter leur corps. Et pour cause ! Certaines d’entre elles ne sont pas satisfaites de leur physique. Entraînées dans une course effrénée à la beauté, elles sont prêtes à flirter avec l’illégalité et mettre leur santé en danger. Salimata Sy est l’une d’elles. La jeune dame, pour plaire et se plaire, a décidé de rencontrer une certaine Dieyna, une femme qui aidait à grossir les fesses, qu’elle a connue sur Instagram. Après l’avoir contactée, celle-ci lui a proposé de la conduire chez son collaborateur qui faisait les injections. Espérant prendre sa dose dans une clinique, Salimata Sow a été surprise d’atterrir dans un studio sis à Ouakam. Mais elle ne s’est pas découragée.

En effet, pour améliorer sa silhouette, elle a déboursé la somme de 500 mille francs CFA. Même si elle n’est pas tombée malade à cause de l’injection, le résultat escompté ne s’est pas réalisé.

La Sûreté urbaine qui a été saisie par le commissariat central de Guédiawaye sur les agissements de Dieyna et de son acolyte, a décidé d’ouvrir une enquête. Les investigations leur a permis de découvrir que celle qui se cachait derrière le profil de Dieyna, répondait, en réalité, au nom d’Awa Dème Sow. Cette dernière va les conduire chez son complice Abdou Wahab Diop, à Ouakam. Une perquisition chez Awa Dème Sow va permettre aux enquêteurs de saisir des suppositoires et des boîtes de crème fessier. La fouille effectuée chez Abdou Wahab Diop a été plus fructueuse.

En effet, dans son studio qui lui servait également de cabinet, un tensiomètre, un paquet de coton doux, des solutions injectables, une bouteille d’alcool bleu déjà ouverte, une boîte de compresses, un thermomètre et plein de médicaments ont été découverts. N’ayant plus de doute sur l’activité illicite des deux individus, les policiers ont procédé à leur arrestation, avant de les placer en garde à vue.

Placés sous mandat de dépôt, Awa Dème Sow et Abdou Wahab Diop ont comparu hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont respectivement poursuivis pour usurpation de fonction, exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d’autrui et complicité de ces chefs.

Entendu en premier, Abdou Wahab Diop conteste les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il a avoué avoir administré des injections à Salimata Sow et à d’autres femmes. S’agissant des différents médicaments retrouvés chez lui, le prévenu soutient les avoir achetés pour son propre compte.

En outre, lors de leur perquisition, les policiers avaient découvert chez lui un gel dénommé vagicar. Interrogé sur l’utilité de ce produit, le comparant explique qu’il sert à resserrer le vagin.

‘’Ce gel sert à rétrécir le vagin’’

Interpellé par la représentante du ministère public qui souhaitait savoir s’il s’adonnait également à cette pratique, Abdou Wahab Diop répond par la négative et confesse : ‘’Ce gel sert à rétrécir le vagin. Il appartient à ma copine.’’ Selon lui, pour satisfaire ses clientes, Awa lui a tout simplement remis un liquide qu’il administrait à celles-ci.

Des déclarations balayées d’un revers de main par sa coprévenue Awa Dème Sow. D’après elle, un jour, alors qu’elle était allée acheter un médicament chez Abdou Wahab, celui-ci lui a fait savoir qu’il grossissait également les fesses. Petite de taille, la prévenue, qui a une silhouette frêle, renseigne qu’elle a testé le produit de son ami, après lui avoir demandé si ça ne comportait pas des effets secondaires. ‘’Mes fesses ont subitement grossi. Mais le lendemain, je suis tombée malade. Je l’ai appelé pour l’informer de mon état, mais il m’a rétorqué que c’est tout à fait normal, car l’injection était étrangère à mon organisme. Mais le surlendemain, je m’en suis remise’’, raconte la prévenue.

Par ailleurs, elle précise qu’elle ignorait qu’Abdou Wahab n’était pas médecin.

Estimant que les faits sont extrêmement graves, la représentante du ministère public, qui ne doute pas non plus de la culpabilité des prévenus, a requis six mois d’emprisonnement ferme contre eux.

Peine trop sévère pour l’avocat de la défense. Maitre Ciré Clédor Ly a sollicité que ses clients soient renvoyés des fins de la poursuite, d’autant plus qu’ils sont des délinquants primaires.

Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu les prévenus coupables. Ils ont tous les deux écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme.

