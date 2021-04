Retour sur ce Conseil présidentiel sur le financement du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion économique des jeunes, le jeudi 22 à Diamniadio. Il aura accouché grosso modo des bons vœux que l’on sait et qui font le charme de ces rencontres dont on sait, a priori, qu’elles ne changeront pas essentiellement le cours habituel des choses.