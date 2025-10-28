Convoqué pour la première fois vendredi dernier, Pape Malick Ndour a été libéré après son audition, alors que beaucoup annonçaient son placement en position de garde à vue, pour des chefs graves dont : troubles à l’ordre public, appel à l’insurrection, atteinte au fonctionnement régulier de la République, ainsi qu’au moral des forces armées et des populations....

Comment en est-il sorti, malgré ces lourdes charges ? La question taraude encore bien des observateurs. Selon toute vraisemblance, le parquet a dû peser de tout son poids pour le faire libérer, malgré l’annonce de son placement en garde à vue. L’autre question était de savoir si le parquet a agi de manière autonome ou sur instruction de la hiérarchie ? Dans le deuxième cas, la question serait qui est derrière cette libération ?

Pour ne rien arranger, alors que beaucoup de Sénégalais pensaient que l’affaire est classée, l’information a été donnée le dimanche que l’ancien ministre sera à nouveau devant les enquêteurs. Certains médias ayant même annoncé son placement sous mandat de dépôt. Hier, l’audition a certes eu lieu, mais Monsieur Ndour a encore été libéré à la suite de son face à face avec les enquêteurs, renforçant ainsi l’intrigue autour de ce dossier. Qui veut l’envoyer coûte que coûte en prison ? À qui doit-il sa libération. Pour le moment, mystère et boule de gomme. Nos tentatives d’entrer en contact avec le jeune leader politique sont restées infructueuses.

Pour rappel, l’ancien ministre de la Jeunesse est poursuivi pour des propos politiques qu’il a eu à tenir lors d’un meeting politique.