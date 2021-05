Les ouvriers de Twyford ne sont pas rentrés chez eux, après le renvoi de leur procès au mardi 11 mai. Le procureur a interjeté appel de leur liberté provisoire, pour les maintenir en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.

Suite à un appel interjeté par le procureur, les agents de l’usine Twyford sont toujours en prison, malgré la décision du juge allant dans le sens d’une liberté provisoire. En effet, les ouvriers avaient bénéficié d’une liberté provisoire, en attendant le mardi 11 mai, pour leur procès. Mais ayant interjeté appel, le procureur a décidé de leur maintien en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.

L’annonce de la liberté provisoire avait soulagé l’ensemble les parents, amis et collègues qui étaient venus manifester leur soutien à l’endroit de ces travailleurs écroués pour atteinte à la liberté de travail, dégradation et destruction de bien public, violences et provocation à un attroupement interdit et participation à un attroupement interdit.

Une source proche du dossier informe : ‘’De 13 h à 20 h, nous avons attendu nos amis et collègues. Tous les autres prisonniers sont sortis, sauf eux. Quelqu'un nous a confirmé que les gardes pénitentiaires lui ont dit que le procureur a refusé la liberté provisoire, parce que les gens applaudissaient après la décision du tribunal. On vient même de nous informer qu'un autre travailleur est déféré pour bagarre’’.

Ainsi, du fait de cette réaction épidermique, les prévenus vont devoir attendre leur procès dans la Mac de Mbour. Un véritable coup de théâtre.

IDRISSA AMINATA NIANG