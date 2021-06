L’AFP dément la démission collective de sa coordination de l’Amérique du Nord. En effet, dans une note reçue à ‘’EnQuête’’, le parti du président de l’Assemblée nationale précise : ‘’Nous avons reçu ce mercredi 16 juin un courriel annonçant une «Démission collective de la coordination de l’AFP de l’Amérique du Nord» ainsi que la lettre de démission proprement dite, signée par Alioune Sarr, ex-Secrétaire général de l’AFP Amérique du Nord, et Barham Thiam, ex-Coordonnateur de l’AFP Amérique du Nord. La forme de cette démission appelle ce démenti et cette mise au point formels’’, indique-t-on dans le communiqué.

‘’La coordination AFP d’Amérique du Nord n’existe pas. Elle ne saurait donc avoir de secrétaire général, ni de coordonnateur’’. En outre, selon le secrétaire national chargé des sections de l’extérieur de l’AFP dans cette partie de l’Amérique, le parti est organisé en sections autonomes réparties sur deux territoires, États-Unis et Canada, qui n’ont aucun lien organique. Il indique toutefois que la démission de l’AFP Canada d’Alioune Sarr et de Barham Thiam est enregistrée et acceptée.

‘’Elle n’entraîne pas celle de tous les autres militants du Canada, encore moins celle des sections situées sur le territoire des États-Unis. Selon Jeanne Lopis Sylla, ‘’le projet de coordination de l’ensemble de l’Amérique du Nord, en vue de proposer au parti un candidat à l’investiture lors des Législatives de 2017, n’ayant pas prospéré, des frustrations ont pu naître de la non-investiture de ce candidat. Après le gel de ses activités, il a décidé de démissionner hier’’.