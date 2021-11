La cérémonie d’ouverture du festival international Africa Fête s’est tenue, en fin de semaine dernière, à l’Institut français de Dakar. Le groupe international Bab L’Bluz a animé la soirée. Ce groupe franco-marocain, qui a fait sensation en Europe cette année, a proposé au public sénégalais ses créations originales qui fusionnent de façon géniale rock, transe, couches psyché et gnawa. ‘’On est très content, surtout que c’est la première fois qu’on vient au Sénégal, et on espère revenir aussi. C’est un privilège d’être choisi comme tête d’affiche pour un si grand festival.

On a hâte de jouer pour le public dakarois’’, s’est réjouie, avant le spectacle, la co-fondatrice du groupe, la vedette marocaine Yousra Mansour. Selon la chanteuse, il y a des affinités entre la musique subsaharienne, donc sénégalaise, et marocaine. ‘’Dans la culture marocaine, il y a une forte présence de musique d’origine subsaharienne qu’on a toujours écoutée et qu’on joue aujourd’hui’’, dit-elle, estimant que la musique est un outil qui rapproche les gens, qu’importe leur origine, leur religion ou leur langue. ‘’La musique, c’est une arme pour que la paix règne dans le monde et pour se rapprocher les uns des autres. Grâce à notre musique, on peut trouver des points d’entente avec plusieurs pays, parce que c’est un patrimoine commun.

Avec le voyage des personnes qui l’ont transmise, la musique a changé, mais on peut constater des similarités’’, a-t-elle insisté. Yousra a partagé la scène avec deux groupes émergents sénégalais bourrés de talent. Il s’agit de Pello, une bande d'amis épris de musique afro-acoustique et folk, et Obree Daman, la nouvelle perle de la scène sénégalaise dotée d'une voix unique et qui sait se mouvoir parfaitement dans l'afro, la soul et la pop.