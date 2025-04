La compétition est complètement relancée dans la Conférence Sahara où toutes les quatre équipes comptent le même nombre de points. Après un jour de repos, le tournoi reprend ce mardi pour le compte de la 3e journée. L'ASC Ville de Dakar a laissé passer sa chance de prendre la première place en concédant sa première défaite face au supposé petit poucet, Kriol Star, dimanche dernier. Le club de la municipalité vise une deuxième victoire pour se repositionner et garder intactes ses chances de qualification. Pour cela, les hommes de Libasse Faye doivent surmonter l'obstacle de l'ogre angolais du Petro Luanda.

Le tenant du titre a remporté sa première sortie face à Kriol Star avant de tomber devant l'US Monastir, battue d'entrée par l’ASCVD.

Les Sénégalais devront corriger les défauts dans leur jeu, notamment au niveau défensif où l'équipe a beaucoup péché. D'ailleurs, le coach a reconnu les ''erreurs'' défensives commises par ses joueurs. ''Au niveau de la défense, on a eu quelques erreurs. Au bout des 24 secondes, on concédait des tirs à trois points alors qu'on devait être plus agressif en pareilles situations. Ce sont des choses à corriger sur le plan mental'', a reconnu Libasse Faye après la défaite face à Kriol Star.

Ce match de Ville de Dakar recèle un autre duel, notamment celui de son meneur Abdoulaye Harouna avec Petro Luanda. Le Nigérien a perdu quatre fois face à la formation angolaise sous le maillot de quatre clubs différents : FAP (Cameroun), AS Salé (Cameroun), ABC Fighters (Côte d'Ivoire) et AS Douanes (Sénégal). Il aura sûrement en tête l'idée de prendre sa revanche et de mettre fin à cette série de déconvenues. Ce serait alors tout bénef’ pour la Ville de Dakar. L'autre affiche de la journée va opposer Monastir à Kriol Star en première heure (16 h). Les Capverdiens, qui ont obtenu leur première victoire face au représentant du pays hôte, vont essayer de créer un autre exploit face au champion de la BAL-2022.