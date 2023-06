L’ONG AfricTivistes et le Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC) de l’Union africaine organisent une “Session virtuelle de solidarité sur la situation politique au Sénégal” à 10 h temps universel. L’objectif de cette session, selon une note rendue publique, est d’informer sur la crise dans le pays, de préciser les enjeux, de discuter des questions clés et de faire des recommandations. Ceci permet à la société civile africaine d’être plus proactive et de se prononcer le plus tôt possible sur les questions de gouvernance, de paix et de sécurité en Afrique.

Elle permettra particulièrement de proposer des idées et réflexions afin de contribuer aux efforts de préservation des acquis démocratiques du pays en impliquant la société civile africaine et les institutions continentales.

La session virtuelle de solidarité, selon la même source, abordera ces sous-thèmes principaux, à savoir la démocratie sénégalaise, l’état des lieux après deux alternances démocratiques, le rétrécissement des espaces civiques à l’approche des élections/la censure et la coupure d'Internet, l’élection présidentielle de 2024 et comment garantir un processus électoral pacifique, transparent, inclusif et indépendant, les mécanismes de préservation d’un état de droit avec la participation effective des citoyens.

Les points forts et des recommandations faites lors de la session, précise le document, seront recueillis dans une déclaration qu’ECOSOCC et AfricTivistes soumettront aux départements et organes politiques compétents de l'Union africaine, afin d’encourager ces organes à agir pour accompagner la consolidation des acquis démocratiques et pour la protection des citoyens.