Avec un groupe rajeuni, le Sénégal part à l’Afrobasket-2021 avec des ambitions réduites à l’accès au podium. Mais la capitaine des Lionnes, Mame Marie Sy, et ses coéquipières, qui ont reçu le drapeau national hier, comptent bien défendre crânement leurs chances à Yaoundé.

L’équipe nationale féminine du Sénégal se rend à Yaoundé, aujourd’hui, pour prendre part à l’Afrobasket-2021, du 17 au 26 septembre à Yaoundé, au Cameroun. A la veille de leur départ, les Lionnes ont reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère des Sports, représentant le ministre des Sports. Paul Dione a galvanisé Mame Marie Sy et ses coéquipières et leur a exhorté à ‘’ne ménager aucun effort et faire preuve d’ambition, de courage, de détermination et d’engagement, de combativité, de solidarité afin de pouvoir surmonter tous les obstacles et difficultés qui s’érigeront sur votre parcours à Yaoundé’’.

Saluant l’appui de l’Etat dans l’accompagnement de l’équipe durant la phase préparation, le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) estime que toutes les conditions ont été réunies pour une bonne préparation. D’ailleurs, informe Me Babacar Ndiaye, les ‘’primes ont été payées’’.

Donc, ‘’la balle est dans notre camp’’. ‘’Les joueuses que vous avez devant vous, défendront avec la plus grande énergie le drapeau que vous leur avez remis comme de vraies lionnes’’, a promis Me Ndiaye.

Les joueuses se sont réjouies des ‘’mots très touchants, réconfortants et réconfortants’’ de la part du représentant du ministre de tutelle. ‘’On vient de recevoir le drapeau national, en sachant qu’on va dans une compétition très difficile. L’équipe est prête psychologiquement et physiquement à aller défier les autres nations’’, a assuré la capitaine des Lionnes Mame Marie Sy.

Selon elle, la préparation s’est bien passée. ‘’On avait fait un mois et demi, quarante-cinq jours plus ou moins, où on a su travailler, intégrer les nouvelles. C’était important de le faire. Maintenant, on est à jour. C’est les choses sérieuses qui commencent dès demain à Yaoundé’’.

Du fait du renouvellement de l’effectif de la sélection, composée en majorité de jeunes joueuses inexpérimentées, l’objectif fixé par le sélectionneur national et directeur technique national est le podium. ‘’Il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe, mais qui ont un potentiel énorme. C’est des battantes, de vraies lionnes’’, a fait savoir la capitaine de l’équipe.

Néanmoins, Mame Marie Sy et sa bande ne comptent pas se limiter à l’objectif fixé par les fédéraux, mais se donneront les moyens d’aller le plus loin possible. ‘’On ira chercher le podium. Peu importe la place qu’on occupera, on se satisfera de ça. On se donnera à fond pour représenter le Sénégal et rendre fiers les Sénégalais’’.

