Agression mortelle

Qui sont les meurtriers d’Issa Diop ? Quels sont les mobiles du crime ? Ces questions, on se les pose au sous-quartier Champs de courses de Diourbel, depuis que cet émigré âgé de 34 ans a été retrouvé mort et atrocement tué au niveau du village de Djiback, situé dans la commune de Tocky Gare. Parti chercher fortune au Brésil, il y a de cela sept ans, pour subvenir aux besoins de sa famille, Issa Diop, qui était revenu au Sénégal, il y a tout juste deux semaines pour les besoins du Magal du Kazu Rajab, a été retrouvé mort par des habitants du village de Djiback. Ces derniers, renseignent des sources dignes de foi, ‘’ont tout de suite pris contact avec la brigade de gendarmerie de Diourbel. Sitôt informé, le commandant de la brigade et ses collègues gendarmes ont tout de suite rallié ledit village. Les hommes en bleu ont ensuite informé les pompiers qui ont procédé à l’enlèvement du corps avant de le déposer à la morgue de l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel’’.

...Au même moment, la famille du regretté était à sa recherche, parce qu’il avait quitté la veille pour aller déposer deux clients qui venaient de prendre en location la moto Jakarta d’un de ses amis, après que les autres conducteurs avaient décliné l’offre, lorsque la famille a été informée d’une découverte macabre d’un corps sans vie par la gendarmerie. Sur ces entrefaites, renseigne sa sœur, ‘’nous sommes allés à la gendarmerie et nous avons constaté que le corps sans vie est celui de mon frère. C’était incompréhensible. Pourquoi ces personnes ont commis ce crime abject sur cette personne qui venait de perdre, il y a de cela trois mois, son fils ?’’. A la maison mortuaire, c’était l’émoi et la consternation. Le défunt Issa Diop, marié et père de trois enfants, a rejoint sa dernière demeure au cimetière musulman de Médinatoul où une foule immense l’a accompagné.