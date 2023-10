Des responsables de la société anonyme Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA) ont effectué une visite au terminal 1 de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à Paris, dans le but de s’inspirer des innovations technologiques opérées au niveau de l’aménagement dudit terminal ‘’en vue d’optimiser et d’améliorer considérablement l’expérience voyageur’’.

‘’Cette visite effectuée en présence du directeur international de l’ADP, M. Fernando Echegaray, s’inscrit dans le cadre d’un benchmark qui vise à explorer les innovations technologiques opérées au niveau de l’aménagement dudit terminal en vue d’optimiser et d’améliorer considérablement l’expérience voyageur’’, informe un communiqué parvenu à l’APS. Précisant que cette visite a eu lieu en marge du salon Top Reza, il explique que ‘’ces innovations du groupe ADP, à travers un système digitalisé de bout en bout, permettent d’optimiser et de faciliter le circuit passager en favorisant un gain de temps considérable et en optimisant les ressources pour accueillir plus de passagers sur une installation existante’’.

Selon le communiqué, le groupe ADP se présente comme ‘’l’un des rares opérateurs aéroportuaires à être présent sur l’ensemble des métiers de la chaîne de valeur de l’aéroport (…)’’. Il ‘’aménage, exploite et développe sous la bannière Paris Aéroport les trois principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, ainsi qu’une dizaine d’aérodromes d’aviation civile en Île-de-France’’, ajoute le texte. Le groupe ADP est ‘’actif dans 120 aéroports à travers 50 pays dans le monde’’, selon la même source.