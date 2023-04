Les pêcheurs de Guet-Ndar ont subi de gros dégâts collatéraux à Kayar, suite aux violents affrontements entre pêcheurs de Mboro et ceux de ladite localité. Ils ont été victimes de scènes de pillages, d'incendie de leurs pirogues, de leurs matériels de pêche et de leurs maisons. Une injustice que la communauté des pêcheurs de la langue de Barbarie ne compte pas laisser passer. Les victimes ont commis des huissiers et des avocats pour que justice soit faite.

Malgré les appels et les démarches entreprises par de bonnes volontés pour apaiser la tension à Kayar, les familles guet-ndariennes victimes d'incendies et de pillages ne sont pas prêtes à lâcher prise. D' ailleurs, à travers une assemblée générale tenue au siège du Comité local de la pêche artisanale (CLPA) de Saint-Louis, elles ont eu le soutien de la communauté des pêcheurs de la langue de Barbarie dans sa globalité. Pour les familles victimes de Kayar, Il faut que justice soit faite. Debout comme un seul homme, la communauté des pêcheurs de Saint-Louis a affiché sa ferme volonté de porter l'affaire devant les tribunaux.

À les en croire, les pêcheurs guet-ndariens et leurs familles établis à Kayar sont des victimes d'attaques criminelles bien planifiées. "Pêcheurs de Mboro et de Kayar se sont affrontés pendant des jours sans qu'aucun Guet-Ndarien ne s'y soit mêlé. Parce que cela ne nous concernait pas. Malheureusement, par effet de surprise, nous avons été attaqués avec une réelle intention de nuire gravement. Tous nos biens sont détruits et pillés, nos pirogues, nos matériels de pêche et nos maisons complètement incendiés par des bandes de lâches. Ce que nous avons vécu à Kayar est un acte ignoble dans un pays de droit. Les pertes matérielles des victimes peuvent être estimées à plus d'un milliard de francs CFA et le préjudice moral inestimable. C'est pourquoi nous exigeons que justice soit faite rapidement. Déjà, nous allons commettre des huissiers pour faire le constat sur le terrain et des avocats pour engager la procédure judiciaire du dossier", a déclaré Amadou Faye.

Déterminées à aller jusqu'au bout de l'affaire, les victimes martèlent qu'il n'est pas question de céder à aucun groupe de pression. "Les Kayarois savent ce qu'ils ont fait subir aux pêcheurs guet-ndariens. C'est pourquoi ils tentent d'occuper les médias pour se justifier. La langue de Barbarie ne répondra pas par la violence, même si on a les moyens de le faire, parce que nous ne sommes pas des peureux. Mais nous n’allons pas croiser les bras. On se battra avec tous les moyens légaux pour obtenir réparation des graves préjudices subis à Kayar. D'ailleurs, nous demandons à l’État d’intervenir rapidement et que tous les coupables soient dénichés et sévèrement punis", a râlé la mareyeuse Fatou Diagne.

Mansour Faye promet l'appui de l'État

Venu rencontrer et réconforter les pêcheurs qui sont rentrés au bercail, le maire de la commune de Saint-Louis en a profité pour dénoncer avec la dernière énergie la violence et les scènes de pillages à Kayar. "Cette violence inouïe ne s'explique pas. La violence ne peut rien régler. Quand il y a des différends, il faut s'asseoir autour d'une table et en discuter. Nous sommes un peuple uni, une nation indivisible. Certains de nos concitoyens ont perdu leurs pirogues, leurs moteurs et leurs filets. D’autres ont vu leurs maisons saccagées et leurs biens emportés. Tout cela n'est pas bien", a fustigé Mansour Faye. Avant d'ajouter que des dispositions sont prises par l'État pour appuyer et accompagner les victimes de Guet-Ndar. "Le président de la République a instruit le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime d’agir dans ce sens. Mais pour que tout se passe bien et dans la plus grande transparence, une commission va recenser les pertes enregistrées et des compensations seront accordées à la hauteur des préjudices subis, suivant un rapport établi par l’administration territoriale et des acteurs du secteur", a informé le premier magistrat de la ville Mansour Faye.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS