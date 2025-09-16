Me Aissata Tall Sall a annoncé, hier à travers un post, avoir été élue comme membre du Board (Conseil d’Administration) du Réseau des Parlementaires sur la Banque Mondiale et le FMI.

‘’À ce titre, écrit-elle, mon rôle consistera, aux côtés de mes autres collègues membres, à administrer le Réseau dans sa mission d’appréciation critique et d’orientation des politiques menées par ces deux institutions au profit de nos populations.

Je siégerai en ma qualité de député du Sénégal représentant la région Afrique de l’Ouest. Notre mission débutera le 13 Octobre à Washington à l’occasion des rencontres annuelles du FMI et de la Banque Mondiale’’.