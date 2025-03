Face à ceux qui ont prétendu que le Maroc aurait lâché le président Macky Sall, la présidente du groupe parlementaire de l'opposition, Aissata Tall Sall, a regretté un acharnement avant de répondre que les Marocains ont renouvelé leur hospitalité à l'ancien chef de l’État en lui souhaitant : “Ahlan wa sahlan.”

Le passage de la ministre des Affaires étrangères a aussi été une opportunité pour les députés de Pastef de demander la peau du président Macky Sall. La députée Maimouna Bousso a donné le ton, revenant sur les rumeurs qui ont fuité dernièrement, faisant croire que la convention vise à faciliter un éventuel rapatriement de l'ancien président. Ce qui avait poussé la présidente de la commission à faire une précision.

“... C'est vrai que la convention ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas encore été jugés et condamnés. Mais elle a fait beaucoup de bruit parce que le Maroc fait partie des pays qui n'avaient pas ce genre de convention. Ce qui fait que certains malfaiteurs allaient s'y réfugier pour se soustraire à la justice et se cacher des Sénégalais. Je pense surtout à l'ancien président...”. Comme pour ajouter aux amalgames et à la confusion, elle ajoute : “Depuis qu'on a commencé à parler de cette convention, il y a des gens qui ne dorment plus. Certains prennent leurs cliques et leurs claques pour aller ailleurs. Il faudra en faire de même avec les autres pays africains.”

Prenant la parole, la présidente du groupe parlementaire de l'opposition, Aissata Tall Sall, a regretté énergiquement ces amalgames et ce manque de respect envers l'ancien président. Après avoir salué cette initiative et souligné la décision de son groupe de la voter, elle ajoute à l'endroit des détracteurs de l'ancien président Sall : “Pourquoi le président Macky Sall au centre de cette discussion ? Parce qu'il y a ici de soi-disant juristes qui ne connaissent rien au droit, qui ont dit que la loi concerne le président Macky Sall et tout le monde s'est mis à épiloguer. Il a fallu que la présidente de la commission sorte un communiqué pour dire que cela n'a rien à voir et nous l'en félicitons”, a-t-elle commenté.

À l'en croire, ceux qui souhaitent le pire au président Sall perdent tout simplement leur temps parce qu'il est bien accueilli au Royaume du Maroc. “Après cette affaire, on a fait courir la rumeur pour dire que le roi lui a demandé de partir. On est parti de rumeur en rumeur, on a été cherché un petit site miteux et curieux pour dire que c'est eux qui ont publié l'information. Quand la rumeur a fini de s'enfler au Sénégal, les Marocains ont peint le président Macky Sall sur leurs murs et lui ont dit : ‘Ahlan wa sahlan.”’

Ancienne ministre des Affaires étrangères, l'avocate demande aux tenants du régime d'arrêter. Elle enchaine : “Alors, arrêtez ce débat. Arrêtez les rumeurs. La rumeur, elle n'a jamais donné à manger. La rumeur, elle n'a jamais fait signer un contrat de travail. La rumeur, elle n'a jamais rendu heureux. Soyons donc sérieux entre nous et parlons de choses sérieuses et faisons avancer le Sénégal”, plaide-t-elle avec beaucoup d'enthousiasme, avant de rappeler que le président Sall a choisi d'aller au Maroc pour ne pas gêner son successeur. “Il a choisi de vivre au Maroc, parce que c'est sa liberté et il l'a dit avant de quitter le pouvoir. Allez regarder les archives. Il avait dit qu'il allait vivre dans un pays africain pour ne pas gêner. Et il est resté dans un pays africain qui lui a dit : ‘Ahlan wa sahlan’ et qui va continuer de lui dire ‘Ahlan wa sahlan’. Il sera au Maroc tant que c'est sa volonté. Il rentrera au Sénégal quand il le voudra. Personne ne peut l'en empêcher”, souligne l'ancienne maire de Podor.