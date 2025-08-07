Fin de cavale pour l’homme qui avait tenté de tuer son ami à Keur Mbaye Fall. Les enquêteurs du commissariat d’arrondissement de Zac Mbao ont interpellé, le 5 août dernier, un individu poursuivi pour tentative de meurtre et détention de produits cellulosiques. La victime, blessée à la poitrine, présente une incapacité totale de travail (ITT) de 15 jours. Selon un communiqué, l’arrestation est intervenue lors d’une mission de sécurisation.

Les policiers, alertés par un attroupement rue 10 de Keur Mbaye Fall, ont appris qu’une violente bagarre venait d’éclater entre deux jeunes et que l’un d’eux avait poignardé son ami à la poitrine avec un couteau.

La victime a été évacuée en urgence au poste de santé de Sicap Mbao, avant d’être transférée à l’hôpital de Pikine (camp Thiaroye). Le suspect, qui avait pris la fuite, a été interpellé quelques minutes plus tard. Une bouteille de diluant a été retrouvée sur lui. Interrogé, il a reconnu les faits, expliquant qu’il avait agi pour se libérer de l’emprise de la victime, qui tentait de l’empêcher de se battre avec un autre homme. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre et détention de produit cellulosique. L’enquête se poursuit.