L'Olympique de Marseille veut continuer d'enflammer le mercato estival. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club phocéen a entamé des discussions pour recruter l'ailier de Lille, Edon Zhegrova (26 ans, 21 matchs et 8 buts toutes compétitions pour la saison 2024-2025), qui dispose d'un bon de sortie à un an de la fin de son contrat.

Foot Mercato confirme l'information et précise que le joueur veut rejoindre l'OM malgré un intérêt d'Al-Nassr et de Naples. Le LOSC demanderait 20 millions d'euros (bonus compris) pour céder l'international kosovar.

A moins d'un départ de Mason Greenwood à Al-Nassr, ce qui n'est clairement pas la tendance, Zhegrova débarquerait à Marseille dans un rôle de doublure de l'Anglais sur l'aile droite de l'attaque olympienne. Et cela signifierait que Timothy Weah (Juventus), attendu ce mardi dans la cité phocéenne, serait davantage utilisé au poste de latéral droit - où il a souvent évolué à la Juve - en concurrence avec Amir Murillo.