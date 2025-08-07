Dispositif Sonatel Touba

À l’occasion de la 131e édition du grand Magal de Touba, le groupe Sonatel réaffirme son engagement citoyen et communautaire. L’opérateur télécom déploie un dispositif global alliant renforcement technique, soutien social et promotion de l’innovation numérique, en cohérence avec sa politique de responsabilité sociétale et sa stratégie d’inclusion.

Dans le cadre de sa politique RSE, la Sonatel a fourni en 2025 un appui matériel conséquent au comité d’organisation et à la communauté mouride. Le groupe a distribué des bâches à eau, du matériel de nettoiement, des nattes, des lave-mains, des seaux, des bouilloires et bassines pour améliorer l’accueil des millions de pèlerins. En partenariat avec Kirène, 220 000 bouteilles d’eau ont également été offertes aux familles religieuses sur les sites d’hébergement.

La Sonatel inscrit son action dans une logique d’inclusion numérique, sociale et financière. Avec la Mutuelle d’épargne et de crédit Touba Darou Salam, l’opérateur soutient des projets générateurs de revenus et favorise l’inclusion financière des femmes transformatrices. En outre, Orange Digital Center organise en août deux sessions de formation à grande échelle, permettant à 650 jeunes d’acquérir des compétences dans les métiers du numérique, en partenariat avec les universités locales.

...En termes d’innovation locale, un Hackathon sur le thème ‘’Le numérique au service de la Mouridiyah et de la ville sainte de Touba’’ réunit plus de 50 étudiants et propose des solutions pour le développement local, selon un communiqué de la société de téléphonie. Par ailleurs, pour garantir une connectivité optimale pendant le Magal, la Sonatel a considérablement renforcé ses infrastructures. Pour le réseau, il y a un renforcement de +900 % sur la 4G++, +220 % sur la 3G+. Les infrastructures déployées concernent 43 nouveaux sites techniques (198 au total), sept Bled autour de la grande mosquée, 23 sites 5G activés. Il est attendu une optimisation cœur de réseau 1,47 million d’abonnés supplémentaires pris en charge, une bande passante portée à 2,2 Tbps.

Les sorties internet sont doublées à 800 Gbps. Il est prévu, pour le Wi-Fi gratuit, 80 points d’accès ouverts dans les zones à forte affluence, dont la grande mosquée, Darou Khoudoss et le marché Ocass. La couverture en fibre optique très haut débit continue de s’étendre, permettant à 3 712 nouveaux foyers d’être raccordables, portant le total à 25 000 dans la ville sainte. En parallèle, la Sonatel assure une maintenance renforcée avec des liaisons spécialisées et lignes temporaires mises en place, un plan d’astreinte activé avant, pendant et après l’événement, une supervision continue et interventions en temps réel pour garantir la disponibilité du service. Avec ce dispositif exceptionnel, Sonatel confirme sa volonté d’accompagner durablement le grand Magal, en combinant soutien communautaire, inclusion numérique et performances technologiques au service des pèlerins et de la ville sainte de Touba.