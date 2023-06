En conférence de presse de veille de match, hier, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a réitéré son envie de faire bonne figure face au Brésil. Mais au-delà du résultat, le coach se réjouit de pouvoir se mesurer à une équipe comme la Seleçao.

‘’La dernière rencontre contre le Brésil a été un bon match où l’on avait répondu tactiquement. On avait préparé ce match de Singapour dans les meilleures conditions. C’est à travers ces matchs que le Sénégal va progresser. Nous allons faire face à une grosse équipe du Brésil, avec un énorme potentiel dans le terrain et sur le banc. Quand on prend la composition de cette équipe, c’est des joueurs qui sont titulaires partout dans le Big Five. C’est notre axe de travail et de progression. On a eu à jouer contre la Hollande, l’Équateur et l’Angleterre. Aujourd’hui, c’est le Brésil. Tant mieux pour nous. Je pense que c’est comme ça qu’on va progresser. C’est comme ça qu’on va apprendre. Sur le continent, on a fait nos preuves. Maintenant, on a envie de nous jauger et voir quel niveau on a face à ces grosses équipes qui ont un énorme potentiel.’’

Le mythe brésilien

‘’L’équipe du Brésil n’est plus à présenter. C’est le pays de Pelé. Donc, quand il nous demande de jouer contre elle, on est très fier. On a beaucoup de respect pour eux. C’est une équipe qui joue très bien au ballon, avec une qualité technique au-dessus de la norme. Mais sur ces dernières années aussi, le Brésil a beaucoup progressé sur l’impact physique. Il forme des joueurs de plus en plus costauds, robustes, capables de faire des efforts. Au niveau attaque, on sait que le Brésil a toujours fourni de très grands joueurs. C’est une équipe qui fait partie des toutes meilleures sur le giron du football mondial. Ce qui est important, c’est de nous jauger à eux et essayer d’être à la hauteur de ce match de prestige, ce match de gala. Le mythe brésilien est là, ça ne va pas changer. Partout où vous allez sur tous les continents, on parlera des joueurs brésiliens.’’

Moussa Niakhaté - Abdou Diallo

‘’On a pris quatre défenseurs, deux gauchers et deux droitiers. Abdou et Moussa sont capables de jouer sur le même poste, mais l’avantage c’est que Moussa est capable de jouer arrière gauche aussi, de même qu’Abdou. Donc, je profite de cette polyvalence. En réalité, je peux les faire jouer tous les deux. Niakhaté peut jouer dans l’axe gauche et Abdou on l’a vu à la Coupe du monde jouer arrière gauche. Ce sont des options dans notre effectif. C’est pour cela que ces deux matchs sont importants. Au-delà de la victoire, c’est de pouvoir aussi grossir notre effectif en termes de qualité. Tout cela nous donne des possibilités. Je l’ai dit et je le répète : pour gagner, ce n’est pas seulement onze joueurs. Ces deux matchs doivent me permettre d’étoffer le groupe, de donner leurs chances à d’autres pour inscrire leurs noms parmi les 23 qui vont arriver. Si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra pas le faire plus tard, parce que c’est des matchs décisifs qui vont arriver avec les éliminatoires de la Coupe du monde.’’

Incorporer les jeunes

‘’J’ai un contrat qui se termine en 2024 et j’ai à cœur d’aller jusqu’à son terme. Après on verra, mais l’objectif, c’est de conserver le titre en 2024. Je concentre tous mes plans pour atteindre cet objectif. Maintenant, si on me demande d’incorporer des jeunes dans cette équipe, je n’ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je veux, c’est de bons joueurs, peu importe où ils sont et l’âge qu’ils ont. Si j’estime, avec mon staff, qu’ils peuvent venir intégrer l’équipe nationale du Sénégal, on le fera. Comme je l’ai dit, ce sont des gosses qui ont du potentiel. Mais avoir du potentiel ne veut pas dire qu’ils doivent être au même niveau que ces garçons que vous venez de voir à l’entrainement, qui ont pratiquement dix, quinze ans de carrière et qui ont de l’expérience. Il ne faut pas les vieillir très vite. Ils ont encore des choses à donner pour ce pays jusqu’en 2024.

Donc, on va travailler à conserver cette dynamique de victoires, veiller à l’évolution de cette équipe en essayant d’y ajouter petit à petit du sang neuf. Mais en réalité, l’objectif aujourd’hui, ce n’est pas 2026, c’est 2024.’’

LOUIS GEORGES DIATTA