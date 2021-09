PAULO DUARTE (COACH TOGO)

‘’On devait défendre mieux sur ce but de Sadio Mané’’

‘’On a joué avec un adversaire très fort. Le Sénégal était favori et on le savait. On a été très solide avec notre 3-5-2, mais au fil des minutes, j'ai essayé de donner plus de profondeur à l'attaque. Le Sénégal a marqué et a pris le jeu à son compte. Même si Sadio Mané est un joueur de classe mondiale, on devait défendre mieux sur ce but. L'équipe a perdu en équilibre et le Sénégal a gagné en confiance. J'ai senti que beaucoup de mes joueurs étaient fatigués et l'équilibre positionnel en a souffert. Après le deuxième but, le match était fini.

Mais, je suis fier de mes joueurs qui ont continué à essayer de marquer. Les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu ont respecté les consignes, en insistant sur les contre-attaques et la profondeur. Non, je n'ai pas demandé de refuser le jeu. On n'était bas certes, mais c'était une stratégie pour miser la profondeur. Je ne demande jamais à mon équipe de refuser l'idée de marquer. Le Sénégal est fort sur les côtés, c'est pourquoi on les a obligés à jouer dans l'axe. J'ai appliqué ce que je crois être la meilleure stratégie face à une sélection sénégalaise forte. Nous sommes loin de ce que nous pouvons faire.’’

KALIDOU KOULIBALY (CAPITAINE DES LIONS)

‘’ On va aller pour gagner contre le Congo’’

‘’On savait que ça allait être difficile avec la chaleur, le manque de préparation. On a eu seulement un entrainement avec tout le groupe. Le résultat qu’on voulait, c’était la gagne par tous les moyens, même si on n’a pas joué un football très beau. Mais, le plus important, c’est de bien commencer les qualifications. Je pense qu’on peut être content. Après, on va travailler sur ce qu’il y a à faire. On va aller pour gagner le match mardi. Il faut déjà bien le préparer. On aura le temps de bien travailler et de prendre les trois points à l’extérieur.

La Coupe du monde, tout le monde veut y aller, c’est à nous de démontrer qu’on a plus envie d’y aller. C’est vrai qu’on n’a pas fait une bonne entame de match. On n’a pas réussi à contourner leur bloc, parce qu’ils étaient très compacts. Après, on n’a pas laissé beaucoup d’occasions en première mi-temps. C’est ça qui était bien. On a essayé de créer, on n’était pas juste dans les passes. C’est ce qui nous a mis en difficulté. Le plus important, c’est qu’on a été patient et on a démontré qu’on était capables de marquer à tout moment. Et Sadio a marqué un superbe but, Abdou a réussi à mettre son premier but en sélection. On ne peut qu’être heureux.

Edouard Mendy

‘’C’est bien, mais on aurait pu marquer plus’’

‘’On a fait un bon match. En première mi-temps, on a eu un peu de mal à mettre du rythme. Mais on a réussi à les faire courir, parce qu’on avait la balle. En seconde période, pour avoir beaucoup couru, ils étaient un peu fatigués, donc, ils ont commencé à être moins en place tactiquement. On a trouvé les espaces, en jouant plus vite. On a logiquement marqué deux buts. C’est bien, mais, on aurait pu en mettre plus. Il faut continuer à travailler. Il n’y a pas eu beaucoup de déchets, juste un peu de ralentissement dans les transmissions et de lenteur. Cela peut s’expliquer, parce qu’on n’a pas eu beaucoup de temps de préparation.’’