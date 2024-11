Amadou Ba suspend sa campagne

Après l’annonce, hier, du décès de l’ancien ministre des Finances et du Budget Mouhamadou Moustapha Bâ, l’ex-Premier ministre Amadou Ba a décidé de suspendre sa campagne électorale. ‘’Les agents et les habitués du ministère des Finances connaissent notre proximité et notre complicité. Nous sommes donc, tous deux, de purs produits du ministère où il a rendu des services inestimables à l’État du Sénégal’’, a dit Amadou Ba.

‘’Dans la conception et la réalisation du Plan Sénégal émergent (PSE), celui qui était devenu plus qu’un collègue, pour ne pas dire un jeune frère, a été tant dans la mobilisation des ressources financières que dans la gestion budgétaire du référentiel des politiques publiques ces douze dernières années’’, a-t-il ajouté. Ainsi, pour Amadou Ba, Moustapha Ba est ‘’l’un des fonctionnaires les plus compétents, les plus rigoureux qu’il n’ait jamais connu. Nous avions des liens personnels. Nos familles sont très liées’’. Eu égard à cela, il a décidé de suspendre sa campagne électorale et de revenir à Dakar pour apporter son soutien à la famille du défunt.