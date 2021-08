Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a célébré, jeudi dernier, les meilleurs lycéens de Yeumbeul, localité d’où il est natif. Aux côtés des jumelles Rama et Aminata Diaw, bachelières scientifiques de 13 ans, les bacheliers avec mention, les lauréates au Concours général ainsi qu'un handicapé visuel, bachelier aussi dans le cursus normal, ont reçu un ordinateur ou une tablette, tous offerts par Amadou Hott.

Ils étaient exactement au nombre de 33 du lycée El Hadj Ibrahima Diop à être récompensés par le ministre, lors de cette célébration, en présence du coordinateur du projet "Faire l'Ecole" au ministère de l'Education nationale, M. Mamadou Sam, de l’ancien proviseur du lycée de Yeumbeul, de son successeur M. Diop, de la présidente de l'association des parents d'élèves, des parents et de nombreuses autorités locales. Par ce geste, M. Hott a voulu féliciter les bacheliers et leur rappeler l'importance des défis qui les attendent. Non sans leur assurer sa conviction qu'ils peuvent les relever, en restant déterminés, combatifs et toujours à l'écoute de leurs parents. Il s'est engagé à les accompagner de son mieux.

...Les élèves désignés porte-parole de leurs camarades ont tous remercié le ministre, en insistant sur ses nombreux efforts pour les aider à réussir et qui l'ont amené notamment à ériger un centre socio-éducatif sur le site de l'ancien domicile de ses parents, à Yeumbeul Sud. Il s'agit du centre Sidy Hott, du nom de son défunt père. Une bourse d'études à l'étranger, la séparation du lycée de Yeumbeul pour les cycles moyen et secondaire, ont été quelques-unes des doléances soumises à Amadou Hott. Ce dernier a promis de les partager avec ses collègues de l'Enseignement supérieur et de l'Education nationale, pour des solutions. Le ministre a fini son propos par un engagement à perpétuer cette célébration et un appel aux lycéens à rester des élèves et étudiants modèles, pour inspirer leurs cadets.