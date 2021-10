S’il y a un ministre qui a un bon moral par les temps qui courent, c’est bien Amadou Hott, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale. Ce dernier, qui est régulièrement dans les voyages du président, aurait-il eu des confidences intéressantes auprès du chef de l’Etat qu’il s’en trouve presque…

transfiguré ? Mystère ! En tout cas, l’homme, économiste et banquier d’affaires, a de bien solides liens aussi bien au Nigeria qu’en Afrique centrale auprès de certains chefs d’Etat qui le manifestent lorsqu’ils le rencontrent. Et il s’intéresse de plus en plus à la politique. Quand on sait que l’infection au virus de la politique peut mener à tout…