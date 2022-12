Mariama Dia est à la tête de l’entreprise Bamtaare Fashion, qui confectionne des tenues aussi bien traditionnelles que modernes. À l’instar des jeunes géographes, elle non plus ne connaissait pas grand-chose dans le domaine des marchés publics. ‘’Je pensais vraiment que c’est une affaire destinée à des groupes très fermés. Maintenant, je sais que c’est ouvert à toutes les entreprises. Il faut juste se formaliser et disposer de tous les documents requis pour pouvoir postuler’’.

Très tôt convaincue par cette initiative de l’ARMP et de l’ONU Femmes, la jeune styliste de 32 ans a été très assidue lors des formations et a fait montre d’un engagement sans faille. Pour elle, cela a été d’un grand apport dans sa compréhension des enjeux et dans la maitrise des procédures. Aujourd’hui, elle se sent fin prête. ‘’Je pense que si je postule, j’ai de grandes chances de gagner. Non seulement je sais comment se passe la procédure de passation, mais je sais également que l’État a prévu des mécanismes pour faciliter l’accès des femmes au marché public. Nous comptons en tirer pleinement profit’’, a-t-elle renchéri.

Passionnée de mode, Mariama a créé son entreprise en 2011, même si elle ne s’est formalisée qu’en 2018. Sa clientèle, c’était jusque-là les touristes et autres artistes. Elle compte s’agrandir et postuler dans les différents marchés lancés par les autorités contractantes. ‘’Nous n’attendons que les opportunités pour postuler. Après la formation, on s’est doté de tous les documents nécessaires pour pouvoir soumissionner. Nous avons même le FRA. Cela a coûté certes de l’argent, mais le jeu en vaut la chandelle’’.

Très enthousiaste et ambitieuse, la jeune styliste espère s’agrandir, s’imposer sur les marchés et devenir, pourquoi pas, milliardaire. À la question de savoir si son entreprise pèse des milliards, voici sa réponse : ‘’Pour le moment, on est une petite entreprise, mais nous pensons que nous serons bientôt une grande avec des milliards de chiffres d’affaires, pourquoi pas.’’