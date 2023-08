Dans un communiqué reçu hier, l'Alliance des syndicats autonomes de la Santé (Asan) And Gueusseum s'est incliné devant la mémoire de la prématurée arrachée à notre affection à la buanderie de l'hôpital Abass Ndao dans des conditions atroces et déplorables relevant de négligence routinière, d'après nos sources hospitalières.

‘’C'est aussi le moment et le lieu de rappeler le permanent combat de And Gueusseum pour des conditions de travail idoines, des traitements salariaux à la hauteur du mérite et des compétences mais aussi et surtout le respect des devoirs concomitamment avec la réclamation des droits du travailleur, particulièrement pour l'hôpital Abass Ndao et le Centre Talibou Dabo toujours dans une situation hybride.

Aussi And Gueusseum d'interpeller Mme le Ministre de la Santé et de l’Action sociale sur l'évaluation de la réforme hospitalière dans tous ses contours afin que l'hôpital redevienne la référence salvatrice ultime pour le bonheur des usagers, du personnel et de l'Etat’’, indique Mballo Dia Thiam. ‘’N'est-il pas temps d'organiser des États généraux de Abass Ndao, ne serait-ce que pour toutes les péripéties récemment vécues dans cet hôpital abandonné à lui-même et en proie à la chronique vindicte populaire ? Enfin et en tout état de cause, And Gueusseum solidaire par devoir de ses camarades en toutes circonstances, n'a jamais défendu l'indéfendable et ne compte engager aucune lutte.

Cependant, l’Asas considère que les mises en cause par l'enquête n'ont manifestement pas cherché volontairement la mort de ce petit précieux ange pour lequel les soins requis lui ont été prodigués avant que l'irréparable horreur ne survienne mais exige que toute la lumière soit faite afin que pareille inédite situation ne se reproduise’’, demandent les syndicalistes.

...Sur un autre régistre, c’est-à-dire, s'agissant ‘’la météo sociosanitaire, And Gueusseum condamne avec la dernière énergie l'attaque de l'hôpital régional de Thiès par des énergumènes tout comme la récente attaque d’un bus Tata aux cocktails Molotov qui a occasionné plus de souffrances aux populations’’.