Lors de l'ouverture de l'atelier hier sur le ‘’Renforcement du ciblage des programmes et politiques d’appui à l’investissement des jeunes agri-entrepreneurs pour une triple performance économique, sociale et environnementale’’, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) a indiqué que l’alignement sur les principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires nous interpelle tous. Il les pousse, selon Tamsir Faye, de manière inéluctable à changer d’approche et à inscrire leurs actions dans le cadre de l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

C’est ce que reflète la signature du protocole d’accord entre la FAO et l’Anpej, essentiellement orienté vers le thème de l’atelier. En effet, a-t-il expliqué, l’étude menée dans ce cadre a montré la nécessité pour les acteurs d’aller vers l’intégration des principes CSA-IRA dans la mise en œuvre des projets et programmes et le ciblage des bénéficiaires. Cette étude qui a été menée de façon inclusive sur l’ensemble du territoire national a abouti à des recommandations pertinentes recensées dans le rapport final et qui feront l’objet d’un suivi permanent pour leur mise en application.

...Cette étude a permis, selon lui, en même temps de faire la cartographie des principaux mécanismes d’appui à l’investissement des jeunes agri-preneurs au Sénégal. Le but ultime étant de favoriser une meilleure harmonisation des interventions et l’adoption de bonnes pratiques capables de réduire la vulnérabilité des jeunes et de résorber progressivement le taux de chômage estimé à 21,9 % au quatrième trimestre 2022, selon l’ANSD. Enfin, pour conforter la démarche entreprise dans le cadre du protocole, une grille d’analyse des projets d’investissement des jeunes agri-entrepreneurs, prototype aligné sur les CSA-IRA pour un ciblage renforcé, d'après M. Faye, a été élaborée.

Cette grille va constituer un important outil d’analyse et permettra à chaque acteur d’adapter et d’améliorer les critères de ciblage de base proposé selon son propre contexte. "Ces résultats issus de la mise en œuvre du protocole d’accord montrent à suffisance la pertinence de la thématique sur les investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et les avantages et opportunités que les jeunes peuvent en tirer.

En ce sens, j’interpelle l’ensemble des acteurs de l’écosystème à s’approprier des résultats de ces études et de s’imprégner davantage des principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. Cela démontre encore une fois toute l’importance que les plus hautes autorités de ce pays, en particulier le président Macky Sall, accordent à l’insertion des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. En attestent les nombreuses initiatives, projets et programmes, structures d’accompagnement et d’encadrement, structures de financement mis en place pour faciliter l’insertion durable des jeunes qui représentent plus de la moitié de la population", a confié le DG de l'Anpej.