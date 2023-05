Le parti Awalé et le candidat de la coalition Abdourahmane2024, Dr Abdourahmane Diouf, ne vont pas répondre non plus à "l'appel au dialogue" du président de la République Macky Sall.

L'appel au dialogue initié par le chef de l'État ne cesse de susciter des réactions. Ces derniers jours, elles sont plutôt négatives. Le front du ''Non'' prend de l’épaisseur. Hier, le candidat de la coalition Abdourahmane2024, Dr Abdourahmane Diouf, est venu grossir les rangs. Il s’en explique : "L'application de notre Constitution, charte fondamentale de notre pays, ne peut pas faire l'objet de marchandages entre officines politiques. La non-candidature du président Macky Sall est hors dialogue et hors agenda politicien", écrit-il dans la note qui nous est parvenue.

"Nous rappelons que la participation des leaders politiques ‘inéligibles’ de l'opposition à l'élection présidentielle relève de la volonté du président Macky Sall. Il peut corriger cette donne par les voies du droit ce qu'il avait défait par des manœuvres politico-judiciaires. Nous l'y encourageons. En revanche, il est hors de portée de l'opposition de ‘garantir’ au président une participation à la prochaine élection. Un dialogue ne peut pas être l'instrument de validation d'un forfait constitutionnel sur le dos du peuple’’, dit-il.

Pour le Dr Abdourahmane Diouf, le consensus sur le mode d'élection et les opérations électorales peuvent être obtenus par les voies simples. En effet, la révision sur le dispositif de parrainage à l'élection présidentielle, soutient-il, peut être confiée à des structures mixtes Administration-société civile, alimentées par les propositions de toutes les parties prenantes.

"Le parrainage, poursuit-il, doit être prévisible, simple, consensuel. Il ne doit pas être enrobé dans un pseudo dialogue qui laisse l'initiative à un président sortant". C’est pourquoi il profite de l’occasion pour demander au chef de l’État et à l'Administration publique d'étendre les délais des inscriptions sur les listes électorales. "Notre démocratie devrait se réjouir que ses citoyens se ruent vers les centres d'inscription. Les nouveaux inscrits ne sont présumés être la propriété d'aucun candidat. L'État doit faire en sorte que le plus grand nombre de Sénégalais puissent voter", dit-il.

Le Dr Abdourahmane Diouf en profite pour encourager tous les acteurs politiques et de la société civile à se ‘’mobiliser autour du F24 pour mener les combats de principe autour du respect de la Constitution et des libertés’’. Il dit appeler tous les Sénégalais militants d'un Sénégal de justice, de démocratie et de paix à "participer massivement et pacifiquement au rassemblement du 12 mai à la place de la Nation (ex-Obélisque)".

Pour rappel, des formations politiques comme le Grand parti de Malick Gakou ou le PRP de Déthié Fall, la République des valeurs avec Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko de Pastef ont aussi refusé de participer au dialogue.

Du côté du Parti démocratique sénégalais, le dialogue est la bienvenue. Et pour ce qui est de Khalifa Sall, même si rien n’est encore officiel sur sa participation, il a indiqué que tout ce qui l'intéressait, c'est d'être candidat à la prochaine Présidentielle. Il est ouvert au dialogue.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)