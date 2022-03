Un groupe de 28 experts s’est penché sur la problématique de l’eau à Touba. Un document de synthèse a été remis au khalife général des mourides qui leur a enjoint de trouver les moyens d’approvisionner la ville sainte à partir du lac de Guiers.

Boire l’eau du robinet, à Touba, est risqué. Certaines maladies liées au péril fécal guettent ceux qui consomment cette eau. En outre, cette dernière, qui n’est pas de qualité, ne l’est pas non plus en quantité. D’où l’idée d’un groupe d’experts mourides de travailler sur la problématique. Une initiative bien appréciée par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides. En recevant ces experts au nombre de 28, le khalife leur a dit : ‘’Ma préférence serait que la cité religieuse de Touba soit approvisionnée à partir du lac de Guiers. Autrement dit, de transférer l’eau du lac de Guiers jusqu’ici.’’ Le khalife d’ajouter : ‘’Il faudra trouver les solutions urgentes avant le Magal, pour approvisionner en eau les populations. Ce qui va contribuer à atténuer leurs souffrances.’’

Ainsi, Serigne Mountakha se réjouit de la mise en place de ce groupe d’experts pour réfléchir sur cette problématique qui est au cœur des préoccupations de l’establishment mouride. ‘’L’eau est un sujet qui nous préoccupe, surtout comment faire en sorte pour que Touba puisse disposer d’une eau de qualité et en quantité. Cela urge’’.

Pour cette initiative qu’il a baptisée ‘’Touba, xepp ndox mu neex’’, Serigne Mountakha dit tout l’espoir qu’il fonde sur eux.

Lors de la rencontre, le docteur Thierno Ndour, au nom des experts et ingénieurs mourides, a présenté au khalife général des mourides un document qui fait la synthèse de trois jours de conclave pour réfléchir sur la problématique de l’eau à Touba. Le Dr Ndour de dire : ‘’On est ici dans le cadre d’une initiative citoyenne que Serigne Mountakha lui-même a baptisé «Touba xepp ndox mu neex». Il s’agit véritablement de rechercher les meilleures solutions par rapport à l’épineuse problématique de l’accès de l’eau à Touba et au-delà. Sur ce, des talibés mourides, des sommités, de hauts experts se sont retrouvés pour organiser la réflexion avant l’action. Il s’agit de porter notre action sur des bases scientifiques et techniques. L’objectif général est de contribuer à un service d’eau potable, sûr, durable et équitable pour la cité religieuse de Touba. Un document bien élaboré a été remis au khalife.’’

Pour ces experts, il est possible, avec le transfèrement d’eau, de réaliser trois campagnes agricoles par an et ainsi contribuer à lutter contre le chômage des jeunes.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)