OPÉRATION DE SÉCURITÉ DE GRANDE ENVERGURE 666 individus interpellés pour divers délits Depuis un certain temps, en sus des opérations quotidiennes pour lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, les plus hautes autorités policières du pays ont initié une opération hebdomadaire (un jour pris au hasard) de grande envergure au niveau national. La dernière a été effectuée, dans la nuit du mercredi 9 novembre au jeudi 10 novembre. Elle a mobilisé plus de 700 éléments. Lors des opérations, selon nos informations, 666 individus ont été interpellés : 472 l’ont été pour vérification d’identité, 94 pour ivresse manifeste publique, 28 pour nécessité d’enquête, un pour coups et blessures volontaires, 36 pour détention de chanvre indien et offre et cession de chanvre indien, cinq pour vol, quatre pour rixe, un pour outrage à agents, trois pour flagrant délit de vol, un pour détention d’une pompe à gaz, un autre pour meurtre, trois pour escroquerie, 12 pour non-inscription sur un fichier sanitaire, entre autres. ‘’Lesdites opérations entrent dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Toutes les nuits, on en fait, mais on prend un jour où on le fait au niveau national. Ce sera toujours l’occasion d’entrer dans les zones les plus criminogènes, les niches de grands bandits pour nettoyer. C’est une façon d’installer la peur chez les malfrats’’, ont confié plusieurs sources.