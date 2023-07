La compagnie Air Sénégal International a fait face à la presse hier pour parler de ses évolutions et réalisations. Elle a affiché des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards F CFA correspondant à des marges négatives (EBIT) de -50 % à -60 % en 2022. Les résultats d'exploitation de 2023 (EBIT) sont légèrement meilleurs que les prévisions indiquées au Conseil interministériel de février 2023.

La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, a pour ambition d’être le leader du transport aérien ouest-africain, en s’appuyant sur le hub régional AIBD. Elle se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes intérieures que des lignes internationales. Air Sénégal se veut une compagnie citoyenne, aux normes internationales, avec un business model basé sur la satisfaction de la clientèle et l’excellence opérationnelle, tout en respectant les normes de sécurité et de sûreté de l’industrie aéronautique.

Ainsi, la compagnie aérienne a organisé, hier à Dakar, une conférence de presse pour parler de ses évolutions et de ses réalisations.

Selon son directeur commercial Éric Guèye, la compagnie a affiché des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards F CFA par mois en 2022, correspondant à des marges négatives (EBIT) de -50 % à -60 % du fait de prix bas, d’un manque de maitrise de la crise du carburant, des défauts de maintenance, des surcoûts de location et enfin du manque de maturité des modèles opérationnel et organisationnel. Elle est aussi, poursuit-il, confrontée à près de 48 milliards F CFA de factures échues (hors 22 milliards F CFA de taxes RDIA).

Cependant, informe M. Guèye, "la perte a été résorbée à 2 milliards F CFA en 2023. Les pertes de janvier à juin 2023 ont été également réduites de près de moitié (-47 %) par rapport à la même période en 2022. Les résultats de juin 2023 sont particulièrement bons, 22 % supérieurs aux prévisions".

En effet, pour endiguer la perte, la compagnie Air Sénégal a mis en place un plan d'action structuré comme suit : financement par l'État d'un montant de 48 milliards F CFA avant fin décembre 2022 ; diversification des sources de revenus à travers le rachat de 2AS et le projet MRO ; restructuration du réseau et amélioration des opérations de maintenance ; offre de prestations de service en adéquation avec les standards internationaux ; lancement d'un plan de communication ; implémentation d'un Yield management performant ; développement des alliances et partenariats en Code Share et Interlines ; réduction des fréquences et restructuration du réseau ; rationalisation de la flotte et amélioration significative de la productivité.

Conclusions et perspectives

Ainsi, selon Éric Guèye, les résultats d'exploitation 2023 (EBIT) sont légèrement meilleurs que les prévisions indiquées au Conseil interministériel de février 2023 avec plus de 2,7 milliards F CFA sur 6 mois et plus de 5 milliards F CFA, si les frais exogènes liés aux affrètements/pannes (AOG) avions) sont exclus.

De même, informe-t-il, les pertes de janvier à juin 2023 ont été réduites de près de moitié (-47 %) par rapport à la même période en 2022, soit une économie sur 6 mois de 19,2 milliards F CFA.

Par ailleurs, indique le directeur commercial, la tendance continue d’être positive sur les deux derniers mois (mai à juin 2023), les pertes ont été réduites de -58 % par rapport à la même période en 2022. "Les résultats de juin 2023 sont particulièrement bons, 22 % supérieurs aux prévisions et même 32 % supérieurs, s'il n'y avait pas eu les frais supplémentaires d'affrètement consécutifs à l'AOG prolongé de l'A330neo 9H-SZN. On notera notamment le redressement significatif de la route New York (Normalized EBIT [margin] : -201 millions F CFA [-14%] Vs -1,36 MDS F CFA [-123 %] en janvier 2023)’’.

Ainsi, dit-il, l'objectif d'équilibre des comptes est toujours maintenu pour le mois de décembre 2023.

"Air Sénégal appartient à 100 % à tous les Sénégalais"

Le directeur général de la compagnie Air Sénégal International, Badara Fall, souligne, pour sa part, qu’Air Sénégal appartient à 100 % à tous les Sénégalais, qu’il n'appartient pas au président Macky Sall. Donc, il est important de protéger cet outil. "Beaucoup de compagnies peuvent avoir des retards, mais on ne voit nulle part les gens crier sur les réseaux sociaux. Mais pour la compagnie Air Sénégal, même s'il y a une moindre erreur ou retard, tout le monde critique la compagnie nationale", se désole-t-il.

Il ajoute qu'actuellement, il n'y a aucune compagnie plus ponctuelle qu’Air Sénégal. "On n'a jamais eu une compagnie comme Air Sénégal. Donc, dire que la compagnie est en faillite est totalement erroné. Air Sénégal est aujourd’hui leader en 2023. Je vous invite à veiller à sa sécurité’’, lance le directeur général d’Air Sénégal.

Dans la même veine, Badara Fall renseigne que les fréquences ont été réduites sur certaines lignes, parce qu'elles ne sont pas assez rentables. ‘’Nous espérons que d'ici six mois, Air Sénégal ne va plus enregistrer de pertes. Le centre de maintenance nous permet de faire la maintenance ici au Sénégal", ajoute le DG.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)