La construction du complexe international Khadim Rassoul de France (CIKRF) est le nouveau défi de la communauté mouride. D’un coût prévisionnel de 18 955 400 €, soit 12,4 milliards F CFA, il sera une infrastructure moderne. Son inauguration est prévue en 2031. ‘’EnQuête’’ vous présente l’actuel plus grand défi de la communauté mouride.

Après la construction de la mosquée Massalikoul Jinane de Dakar, l’université Cheikh Ahmadou Bamba (Ucab) de Touba, la communauté mouride a un nouveau grand chantier : la construction du complexe international Khadim Rassoul de France (CIKR).

Il n’y a pas, selon ses concepteurs, meilleure manière de rendre hommage à une figure comme Cheikh Ahmadou Bamba que d’ériger une structure formelle qui contribue au partage des valeurs auxquelles il a consacré sa vie et qui se matérialisent dans la Khidma (service) qui assure la quiétude sociale, le vivre-ensemble et l’épanouissement individuel et collectif.

Ce projet CIKRF est issu d’une consultation menée par l’association 18 Safar Paris auprès des Français et Sénégalais de la diaspora. Ainsi, les 44,20 % du projet seront alloués à l’éducation des enfants à travers une lutte contre la radicalisation et l’échec scolaire, les 24,90 % à la création d’un mode de financement solide et durable, et les 30,90 % à l’acquisition d’un espace mouride, une salle polyvalente.

D’un coût prévisionnel de 18 955 400 €, soit 12,4 milliards F CFA, il sera inauguré en 2031. Entretemps, il est prévu, en 2023, l’acquisition d’un terrain ; en 2024, l’obtention d’un permis de construire ; en 2025, le démarrage des travaux qui vont durer selon les prévisions six ans.

Selon le document qui présente le projet parcouru par ‘’EnQuête’’, le CIKRF sera un complexe socioculturel et socioéconomique au service de la paix, de l’entraide, de la culture mouride, de la connaissance et d’une économie sociale et solidaire.

Il sera composé d’une salle de prière, d’une mosquée Cheikh Ahmadou Bamba de France, un centre d’exposition Bamba ‘’Xam Bëgg’’, c’est-à-dire un centre d’exposition sur Cheikh Ahmadou Bamba, artisan de la paix et bâtisseur d’une société à succès, des salles de congrès, de conférence et d’événements culturels, d’un espace commercial pour montrer le travail licite comme pilier du mouridisme.

L’activité commerciale du complexe, selon le document, vise à promouvoir l’économie sociale et solidaire, des ateliers d’insertion et de lutter contre le chômage. ‘’Il est aussi prévu un institut français du soufisme qui sera un pilier pour la promotion de la tolérance et du vivre-ensemble. Un cadre d’orientation et d’aide à la réussite qui sera un centre d’éveil, d’apprentissage et de lutte contre l’échec scolaire. Il y aura une aire de jeux et une ludothèque pour les enfants pour l’épanouissement et la lutte contre la promiscuité de nos enfants. Des pompes funèbres qui vont disposer de structures adéquates pour prendre en charge nos défunts. Un studio télé-radio qui servira de chaîne d’information pour la diaspora’’, a indiqué la même source.

‘’Centre d’exposition ‘’Bamba Xam Beug’’

Au cœur du CIKRF, il y aura le centre d’exposition ‘’Bamba Xam Beug’’. C’est un espace de documentation ouvert à tout public. Il propose des ressources en littérature, en histoire, en arts et des revues ayant pour point commun l’histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et la culture mouride. Un fonds numérique et physique de bannières, de films, de photos d'archives, d’articles et d’ouvrages précieux et rares sera mis à la disposition du public afin de constituer une mémoire patrimoniale de ces cultures, a renseigné le document.

D’après qui le centre d’exposition affiche plusieurs ambitions qui font état d’une offre des ressources documentaires nécessaires pour la connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba, artisan de la paix et bâtisseur d’une société à succès, des ressources nécessaires pour la connaissance de la culture mouride, l’encouragement de l’appropriation des cultures africaines par tous les publics, cultiver la diversité la création des conditions nécessaires pour l’innovation et l’ouverture, et donner des repères pour appréhender la culture mouride, pouvant déboucher sur des partenariats économiques et culturels avec des structures françaises. Ce sera aussi l’occasion d’attirer des scolaires et contribuer à l’enseignement de l’histoire des cultures et de la civilisation africaines.

Pour les Salles de conférences et d’événements culturels, les ambitions de ces locaux sont multiples. C’est pour mettre en place un cadre qui promeut les échanges d'idées et de dialogue à travers l’organisation de conférences et de forums ouverts à tous, un centre d’échanges et de débats, dans le but de lutter contre les fractures civilisationnelles, le repli sur soi, les dérives identitaires, le communautarisme, permettre à la communauté mouride de participer et d’occuper une place dans le dialogue et le débat public, au rendez-vous du donner et du recevoir, favoriser la connaissance de l’autre à travers des événements culturels, disposer d’un cadre de vulgarisation des cultures méconnues. ‘’Pour l’espace commercial, le CIKRF sera doté d’un espace commercial qui aura une fonction essentielle dans la vente de divers produits et services.

Cet espace sera dédié à la promotion et à la vente d'articles issus de la culture mouride et sénégalaise tels que des livres, des produits textiles, des produits alimentaires, des accessoires, etc. En plus de sa fonction commerciale, cet espace contribuera à la diversification de l’offre commerciale dans sa ville. En effet, la présence de ce lieu dédié à la culture et aux produits mourides renforce la richesse culturelle de la ville, en offrant une opportunité unique pour les habitants et les visiteurs de découvrir une partie de la culture sénégalaise.

Concernant l’Espace commercial, c’est un apport pour la ville. Cet espace commercial va au-delà du simple fait de répondre à la demande des clients, il va aussi contribuer à l’économie locale en créant des emplois et en payant des taxes. Il pourra également aider à revitaliser la zone en attirant des entreprises et des investissements. Il va servir de lieu de rassemblement pour les membres de la communauté et ainsi créer de nouveaux emplois pour les habitants de la région. Les postes à pourvoir peuvent aller de la vente au service après-vente, en passant par la restauration, l’entretien de locaux, de même que des ateliers de formation culinaire qui peuvent aider certains à retrouver le chemin de l’emploi.

Cet espace commercial créera également un lien entre le Complexe et l’environnement urbain de la ville, notamment avec la population locale.

De plus, cet espace commercial va générer des revenus importants pour la municipalité dans laquelle il est situé, d’autant plus qu’il sera soumis à des taxes locales, ce qui permettra de soutenir les services publics et les infrastructures de la ville. Ces taxes peuvent inclure la taxe foncière, la taxe sur la vente et d’autres impôts locaux.

L’autre finalité de cet espace commercial sera d’employer des jeunes en décrochage scolaire afin de leur offrir des opportunités d'emploi et leur permettre de développer leurs compétences professionnelles. Ces jeunes pourront aider à l'organisation de la marchandise, à l'accueil des clients, à la vente de produits, l'orientation des visiteurs, la sécurité ou encore la maintenance. Cela leur permettra de développer leurs compétences en communication et en service à la clientèle.

Pour le Cadre d’orientation et d’aide à la réussite scolaire et professionnelle, son objectif est d’avoir une vie sociale harmonieuse, de donner des chances de réussite identiques à chacun. En France, selon le document, cette promesse républicaine a pour principal levier l’école et la formation qui préparent les citoyens au vivre-ensemble et à l’insertion. Le Complexe conduira ainsi des actions de soutien scolaire pour les plus jeunes et d’aide à l’orientation professionnelle pour les moins jeunes.

S’inspirant du dispositif “devoirs faits” du ministère de l’Éducation nationale, le Complexe proposera des temps d’étude accompagnée pour la réalisation des devoirs et la résorption des difficultés dans les matières fondamentales (français, mathématiques, etc.). Chaque enfant pourra travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons, exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé.

Renforcement du dispositif gouvernemental “IAE” (insertion par l’activité économique)

Les actions du Complexe dans le domaine de l’insertion professionnelle viendront en renforcement du dispositif gouvernemental “IAE” (insertion par l’activité économique) qui permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier d’un accompagnement renforcé pour reprendre confiance en eux, (re) trouver des habitudes de travail et un métier.

En outre, le projet se donne l’ambition de capitaliser l’expérience acquise dans cette mission, et de mettre sur pied à terme, une école de formation reconnue par l’éducation nationale française, où également des cours de langue arabe, de civilisation musulmane, d’interculturalité, de valeur, de laïcité et de citoyenneté pourront être dispensés.

La Ludothèque et aire de jeux pour les enfants, du “bon développement de l’enfant” (psychologique et moteur), son épanouissement, son éveil... sont au cœur du projet du Complexe CIKRF. ‘’Les enfants issus de l’immigration vivent parfois dans la promiscuité. Le projet CIKRF veut contribuer aux solutions à cette problématique. Il sera question d’offrir à nos enfants, quels que soit leurs âges et leurs origines, un cadre pour s’amuser découvrir et se faire des copains, de mettre en place dans le Complexe des espaces de jeux pour développer chez l’enfant : sa motricité globale et sa motricité fine, le développement de sa mémoire, l’éveil des sens, le développement de la logique, le développement du langage, sa socialisation à travers des rencontres avec d’autres enfants, etc.

Pour l’Institut français du Soufisme (IFRAS), si au Sénégal, pays composé à plus de 90% de musulmans, le second Khalif Général des Mourides, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Fallilou Mbacké, peut soutenir et propulser à la présidence de la république Léopold Sédar Senghor (1960-2001) de confession chrétienne, c’est grâce aux vertus du soufisme. Les enseignements de tolérance, de vivre-ensemble du respect de l’autre quelles que soient ses convictions, ont plus que jamais besoin d’être diffusés de nos jours. Ils sont la source de la stabilité politique et sociale du Sénégal, comparé aux autres pays d’Afrique.

Le CIKRF se donne l’ambition de partager avec ses visiteurs cette culture soufie, ses différentes déclinaisons mystiques, philosophiques et artistiques, ses variations le long des civilisations et ses atouts pour la promotion de la paix et la stabilité sociale. Ainsi, le Complexe abritera en son sein un Institut français du soufisme (Ifras). Pour la première fois en France, cette culture et art de vivre se voit accorder un espace d'étude, de recherche, de partage et de diffusion. L'IFRAS confère un cadre non seulement aux chercheurs, aux curieux, aux amoureux d’arts, mais aussi un cadre aux acteurs qui œuvrent au renforcement de la coexistence sociale’’ a renseigné la même source. Pour qui cet institut a d'autant plus de pertinence au sein du complexe que la vocation fondamentale de ce dernier demeure la promotion de la culture et du savoir au service du vivre-ensemble.

