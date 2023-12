Dip Doundou Guiss a sorti son troisième album dénommé ‘’Lep Fi Laniou Fek’’, ce vendredi. Le rappeur originaire de Grand-Yoff revient avec un opus de 18 titres, après quatre années d'absence.

Comme si c'était écrit. Grand-Yoff, hôte de la Maison des cultures urbaines, a accueilli son premier grand événement ce vendredi. Dip a organisé une session d'écoute pour la sortie de son troisième album, ‘’LFLF’’.

‘’Top 5’’, ‘’Sunshine’’, ‘’Sama Nigga’’, ‘’Doon Been’’, ‘’Suba’’, ‘’Ci Naka’’, etc. Tour à tour, les inconditionnels de Dip ont pu découvrir tous les morceaux du nouvel opus. On saute, on jette les bras en l'air, on fait bouger la tête, aucun geste n'est de trop, comme pour valider cette toute dernière œuvre de l'artiste hip-hop le plus en vue de ces dix dernières années. Toujours est-il que Dip a bien choisi son moment pour revenir au-devant de la scène, car en ce moment, les autres rappeurs de sa génération préparent aussi leur come-back. Omzo Dollars avait même annoncé la sortie de son album ce 1er décembre avant de faire volte-face. Quant à Ngaaka Blindé, sauf revirement aussi, son produit ‘’Secret 7’’, volume 2, devrait être sur le marché le 7 décembre.

Des featurings bien choisi

Ce nouveau produit du rappeur compte également cinq featurings et pas des moindres. Avec des invités comme Faada Freddy, BM Jaay ou encore Ashs The Best, on se rend compte que l'artiste a bien choisi ses collaborateurs. Toujours est-il que ces invités viennent donner plus de saveur à ‘’LFLF’’.

Sans nul doute, les mélomanes vont adorer réentendre la légende Faada Freddy sur le titre ‘’Dee Ci Yaw’’. Pour BM Jaay, ça paraît tout simplement mérité. Dip lui-même est revenu sur le pourquoi de sa présence. “Jaay abat un travail phénoménal dans le game depuis un certain temps. C'est un artiste avec un immense talent et qui a bossé dur pour en être à ce niveau. En l'invitant sur mon album, c'est une façon pour moi de lui donner de la force et que le public sache qu'il va encore nous sortir des produits qui seront tous aussi carrés, voire plus que son dernier opus”, s'est expliqué le leader de Rep'tyle Music.

Mamadou Diop