APR GUÉDIAWAYE

Les jeunes de l’APR du département de Guédiawaye ont aussi tenu à un point de presse, hier, pour dire aux populations de leur ville qu’ils comptent poursuivre la guerre qu’ils mènent pour leur mieux-être, même s’ils ont perdu une bataille lors des élections. Cette guerre, disent-ils, va se poursuivre derrière des hommes et de femmes comme le directeur général de la Lonase Lat Diop, qu’ils comptent préparer les futures échéances électorales, comme bien évidemment la Présidentielle de 2024 qu’ils entendent remporter haut la main avec le candidat que leur parti aura désigné. Ainsi, Cheikh Omar Mbaye dénonce d’ores et déjà l’entreprise de ‘’désinformation’’ et de ‘’captation’’ du jugement des Sénégalais ‘’menée par le leader de Pastef et qui continue à faire ce qu’il sait le mieux faire, c’est-à-dire ‘’parler, parler, parler, encore et toujours parler’’.

‘’Si M. Sonko veut entretenir par le brouhaha et le bruit à tout crin l’idée qu’il ne pourra pas répondre aux questions que la justice va lui poser tôt ou tard, il se trompe lourdement. Il ne pourra pas faire l’économie d’un éclaircissement sur ses faits qui, du fait de ses dénégations, utilisées pour bluffer l’opinion autour d’un supposé complot. Le peuple sénégalais a le droit de savoir et comprendre pourquoi l’entêtement d’un seul homme à refuser l’évidence de sa légèreté a conduit à de malheureux événements qui ont causé la mort de 14 jeunes innocents et la perte de milliards de nos francs investis par des citoyens qui se tenaient loin de ce vaudeville politique scabreux. Avant de déclarer être candidat en 2024, le respect qu’il doit aux Sénégalais aurait dû le pousser à répondre à ces accusations, à laver son honneur, avant de déclarer sa candidature. Il veut vampiriser le débat politique, pour que les Sénégalais aient l’impression que lui seul est notre choix, comme si l’ère des hommes providentiels n’était pas révolue’’, a poursuivi M. Mbaye.