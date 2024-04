La Secrétaire générale nationale du Parti socialiste (Ps) et présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye, a convoqué le Secrétariat exécutif national du Parti socialiste (Ps) se réunit après-demain jeudi à la Maison du Parti Léopold Sédar Senghor, souligne un communiqué daté du 22 avril courant.

L’ordre du jour de la rencontre est l’examen des enseignements de l’élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024 et les perspectives politiques des verts de Colobane depuis leur cinglante défaite au scrutin présidentiel. La rencontre de ce jeudi, qui fait suite à plusieurs réunions restreintes dont celle de commission électorale du Comité central du Parti, augure de débats houleux sur leur compagnonnage avec la coalition de la mouvance présidentielle « Bennoo Bokk Yaakaar » depuis 2012. En outre, d’importantes décisions en perspective pourraient sanctionner la rencontre.

Avec la léthargie que vit le Parti socialiste depuis avec les résultats électoraux décevants enregistrées en constante décroissance, des retrouvailles de la grande famille socialiste des héritiers de feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et feu OusmaneTanor Dieng ne sont pas à exclure avec le retour au bercail de l'ancien député-maire déchu de la capitale Khalifa Ababacar Sall, ses partisans de "Taxawu Sénégal » dont le maire Barthélémy Toye Diaz, de Me Aisata Tall Sall de « Osez l’avenir » et l’échappée solitaire - maire de la Médina Bamba Fall. Les dissidents comme le frondeur le maire Jean Baptiste Diouf et les membres l’Initiative réflexion et actions socialistes (Iras) pourraient aussi regagner les rangs.