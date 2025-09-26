Publié le 26 Sep 2025 - 11:13

Armée

 

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, les armées sont au secours des populations riveraines du fleuve Sénégal. En effet, selon un communiqué de la DIRPA, le génie militaire s’est mobilisé pour la réalisation de plusieurs digues de protection au niveau d’Aram, Fanaye, Diamel, Ngouye et Thilogne, dans les départements de Matam et Podor, en relation avec la direction de la prévention et de la gestion des inondations.

Ces travaux, débutés depuis le 3 septembre, se poursuivent en vue de protéger les populations de ces localités très exposées aux inondations.

Section: 
social
