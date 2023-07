Nogaye Sall risque cinq ans de prison ferme, si le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Étudiante en 2e année de sociologie à l'université Cheikh Hamidou Kane, elle a été jugée pour les délits de mise en circulation de signe monétaire et de faux monnayage.

Étudiante en 2e année de sociologie à l'université Cheikh Hamidou Kane, Nogaye Sall a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, pour répondre des faits de mise en circulation de signe monétaire et de faux monnayage. Elle a été alpaguée avec une enveloppe contenant la somme de 18 000 euros de faux billets.

Née en 2004, Nogaye Sall a battu en brèche, devant la barre, les faits qui lui sont reprochés. À l’en croire, elle ignorait la contenance de l’enveloppe. ‘’C'est un grand frère utérin, Khadim, qui se trouve en Allemagne, qui devait m'envoyer une enveloppe et j'ai appelé le livreur pour qu'il aille la récupérer. Quand il me l'a apportée, je ne l'ai pas ouverte. Après trois semaines, mon frère m'a appelé pour me demander de remettre l'enveloppe au livreur pour que celui-ci la porte chez le GP. J'ai ainsi mis la petite enveloppe dans une grande de couleur kaki devant lui. Le livreur est parti. Ensuite, le GP m'a appelée, pour me dire qu'il y avait de faux billets dedans, avant de menacer de me traîner en justice’’, a-t-elle raconté.

Après sa narration, le procureur lui a rappelé qu'il n'y avait pas de faux billets, lorsque l'enveloppe quittait l'Allemagne. Selon lui, la prévenue avait parlé d'une lettre d'invitation en ce qui concerne l'enveloppe.

Ayant réceptionné l’enveloppe des mains du frère de la prévenue en Allemagne avant de la remettre à celle-ci, Mamadou Diop a été entendu en titre de témoin. Selon lui, le frère de la mise en cause est venu chez lui vers 20 h. Il lui a signifié qu'il avait une enveloppe qui contenait une invitation qu'il devait remettre à son épouse. ‘’C'est une enveloppe d'invitation que j'ai réceptionnée de ses mains avant de quitter l'Allemagne pour venir au Sénégal. Après les faits, son frère m'a envoyé un audio dans lequel il me confiait que sa sœur allait lui envoyer une enveloppe qui contenait des papiers. Lorsque je l'ai prise, j'ai constaté qu'elle était un peu lourde. C'est là que j'ai pris la décision de l'ouvrir. C’est ainsi que j'ai découvert les billets. J'ai appelé le frère au téléphone et il a commencé à me raconter une histoire à dormir debout. Si j'avais envoyé ça en Allemagne, j'allais passer 10 ans en prison. Je compte poursuivre cette affaire jusqu'au bout’’.

Le GP ajoute : ‘’Je détiens des audio dans lesquels la prévenue dit qu'elle savait l'origine frauduleuse des billets. Pour sa part, Khadim est venu chez moi en Allemagne, quand j'ai découvert les faits. Il avait tout reconnu, mais m'avait confié que c'est un Gambien qui a remis l'enveloppe contenant les faux billets à sa sœur. L'enveloppe incriminée était scotchée avec du papier plastique.’’

Entendu à son tour, le livreur Ibrahima Signaté a déclaré que c’est lui qui a réceptionné l’enveloppe pour la remettre à la prévenue. Il a soutenu que celle-ci avait le même poids, lorsqu’il la convoyait à nouveau pour qu'elle reparte en Allemagne. ‘’Elle avait ouvert l'enveloppe devant moi pour la mettre dans une autre, avant que je n'aille la remettre au GP’’.

De l’avis du maître des poursuites, il est constant, dans cette affaire, que le GP expérimenté Mamadou Diop, de retour à Dakar, on lui a remis une enveloppe contenant une invitation. ‘’Son frère, dans un audio écouté à la barre, soutenait que c'est un Gambien qui a remis l'enveloppe des faux billets à sa sœur. Ce que celle-ci a contesté à la barre, en soutenant que personne ne la lui a remise. C'est Nogaye Sall elle-même qui a mis ces billets dans cette enveloppe. Il faut la mettre hors d'état de nuire’’, a déclaré le parquetier qui a requis contre cette dernière une peine ferme de cinq ans et une amende ferme de 5 millions F CFA. Le procureur a aussi ordonné la confiscation des billets saisis.

Pour l’avocat de la défense, sa cliente est une victime et il ne faudrait pas qu'elle soit l'agneau du sacrifice. ‘’C'est son frère utérin qui l'a appelée et lui a demandé de récupérer un colis qui arrive depuis l'Allemagne. Et elle a suivi les instructions de son frère, en gardant soigneusement l'enveloppe. Elle n'a tiré aucun intérêt dans cette opération. Elle a juste voulu rendre service à son frère. Je vous demande de ne pas sacrifier cette jeune étudiante. Je ne voudrais pas qu'il paie les pots cassés d'un homme qui se trouve en Allemagne et qui peut-être ne reviendra pas’’, a plaidé l’avocat.

La robe noire a sollicité ainsi que la prévenue soit renvoyée des fins de la poursuite.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 31 juillet 2023.

MAGUETTE NDAO