Arrestation

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies Unité 15 a procédé, ce 3 octobre 2025, à l’interpellation de quatre individus sur la plage de Cambérène. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols multiples commis de nuit avec usage d’armes blanches et de gaz neutralisants, ainsi que pour recel. Cette opération fait suite à une série de plaintes déposées au commissariat de l’Unité 15. En effet, au cours du mois de septembre 2025, selon un communiqué, sept plaignants avaient signalé des vols avec violence perpétrés par un groupe de deux à trois individus.

Ces agressions survenaient principalement entre la VDN 3 prolongée (à hauteur de la passerelle de l’Unité 15 des Parcelles Assainies) et la plage de Cambérène. Parallèlement, les services de police avaient été informés de faits similaires attribués à une bande organisée opérant dans la même zone. Le mode opératoire de ce groupe consistait à cibler principalement les personnes fréquentant la plage de l’Unité 15 et de Cambérène à des heures tardives. Les malfaiteurs utilisaient du gaz neutralisant et menaçaient leurs victimes avec un couteau pour les dépouiller de leurs effets personnels.

Des investigations approfondies ont été immédiatement engagées afin d’identifier et de neutraliser ce groupe de malfaiteurs. Ces enquêtes, menées notamment après l’audition des victimes, ont permis d’identifier et d’interpeller trois membres de cette bande. Lors de leur interrogatoire, ils ont reconnu sans ambiguïté les faits qui leur sont reprochés. Concernant la destination des téléphones volés, les mis en cause ont déclaré les avoir tous revendus à un commerçant établi au marché du rond-point Case Bi des Parcelles Assainies. Ce dernier, déjà porteur d’un bracelet électronique, a été interpellé à son tour et a admis avoir acheté à plusieurs reprises des téléphones provenant de cette bande. Les mis en cause ont été placés en garde à vue.

...Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 30 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour vol commis la nuit avec escalade de mur et de clôture. Cette interpellation fait suite à une plainte formulée par la victime. Selon le récit des faits, cette dernière a déclaré que dans la nuit du 27 au 28 septembre, un individu avait escaladé son balcon pour faire irruption dans son salon. Le mis en cause a dérobé un écran plat, quatre téléphones portables, ainsi que deux sacoches appartenant à des membres de la famille. Le matin, en constatant l’infraction, la victime a été informée par un voisin qui disait avoir aperçu un homme détenant un écran plat et longeant la rue située devant son domicile à une heure inhabituelle. Les investigations entreprises à la suite de cette information ont permis d’identifier et d’interpeller le mis en cause dans le quartier Darou, à hauteur du PAMECAS. L’individu a été déféré devant le parquet.