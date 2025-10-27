Arrestation

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 24 octobre 2025, à l’interpellation d’un individu en possession de 480 comprimés de tramadol, de 10 sachets de Kush et d’une somme d’argent vraisemblablement issue du trafic.

Cette interpellation, selon une note, fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel précis indiquant qu’un individu menait un trafic de substances psychotropes dans la localité de Kharakhena (département de Saraya).

La perquisition subséquente menée à son domicile a permis la découverte de 60 sachets supplémentaires de Kush.

Le suspect a été placé en garde à vue.

De son côté, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, sous l'égide de l’OCRTIS, a interpellé le 25 octobre 2025 un individu en possession d’une importante quantité de chanvre indien (10 kg).

Cette opération, déclenchée après l’exploitation d’un renseignement sur un trafic actif dans la banlieue dakaroise, a permis d’arrêter le suspect au moment où il s’apprêtait à quitter son domicile. La perquisition a révélé dix blocs de chanvre indien (variété « verte ») dissimulés dans une armoire, ainsi qu’un iPhone 12 et une somme d’argent liquide.

L’ensemble des éléments saisis (drogue, téléphone, argent) a été placé sous scellés. Le suspect est maintenu en garde à vue pour détention et trafic de stupéfiants.

...Le commissariat central de Kaolack a interpellé, ce 24 octobre 2025, deux individus pour association de malfaiteurs et vol nocturne avec effraction.

Cette affaire remonte à la nuit du 22 au 23 octobre 2025 : des malfrats ont fracturé un domicile familial à Médina (vers 4 h 00) pour dérober trois motocyclettes Jakarta, un iPhone XR et un ordinateur portable.

Alertés par des passants après une filature citoyenne, les policiers ont saisi les véhicules volés et interpellé les suspects. Deux motos ont été formellement identifiées comme objets volés.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer leur implication dans d’éventuels réseaux criminels.