Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a visité hier le Centre régional de contrôle des fréquences (CRCF) de Matam. Abdou Karim Sall y était avec ses équipes pour se faire une idée de l’état d’avancement du chantier, dont la pose de la première pierre a été effectuée le 14 juin 2021 par le chef de l’Etat Macky Sall. Ce centre, propriété exclusive de l’ARTP, est, selon une note rendue publique, presque achevé.

À l’issue de sa visite, M. Sall s’est dit satisfait de l’évolution de la première phase du chantier en attendant les travaux d’extension. "Les choses avancent à grands pas et, aujourd’hui, nous avons toutes les raisons d’être optimistes quant à la mise en service du centre dans les meilleurs délais. Les premières affectations vont se faire incessamment. Bientôt des agents de l’ARTP seront ventilés à Doumga Ouro Alpha, sans compter le personnel d’appoint qui sera recruté sur la base du principe de la préférence locale", a déclaré le DG de l’ARTP dans le document. Son souhait est de voir le centre fonctionner à plein régime avant la fin de l’année 2023. "C’est vrai que les lourdeurs administratives dans les marchés publics peuvent retarder les délais de livraison des travaux, mais nous y sommes. On va s’y atteler", a rassuré le patron de l’ARTP.

...Construit à l’entrée de Doumga Ouro Alpha, dans la commune de Bokidiawé, le CRCF de Matam permettra à l’ARTP d’améliorer le dispositif de contrôle des fréquences radioélectriques dans la zone Nord. Tout cela pour une gestion rationnelle et un contrôle efficient du spectre. Pour mailler le territoire national, l’autorité envisage d’implanter d’autres centres régionaux comme celui de Kolda qui est déjà programmé et éventuellement un autre à Richard-Toll. Ces dispositifs techniques permettront également à l’ARTP de résoudre les cas de brouillage, d’identifier les émetteurs non autorisés, de gérer les plaintes et réclamations. Ils permettront également de coordonner le contrôle des fréquences aux frontières avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau.