Du 8 au 19 septembre 2025, Dubaï accueille le 28e Congrès de l’Union postale universelle (UPU), l’instance suprême de cette organisation spécialisée des Nations unies, qui réunit les plénipotentiaires des 192 pays membres. Le Sénégal y prend part à travers l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), représentée par son directeur général Dahirou Thiam, aux côtés de l’ambassadeur du Sénégal aux Émirats arabes unis et d’une délégation du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN).

Organisé tous les quatre ans, le Congrès de l’UPU constitue un rendez-vous décisif. Il permet d’adopter la nouvelle stratégie mondiale du secteur et de fixer les règles encadrant les échanges postaux internationaux. Cette édition sera également marquée par l’élection du directeur général et du vice-directeur général du Bureau international de l’UPU, ainsi que par le renouvellement des pays membres siégeant dans les organes de supervision : le Conseil d’administration (CA) et le Conseil d’exploitation postale (CEP).

Pendant deux semaines, les participants examineront les grands enjeux du secteur postal, notamment : le développement de stratégies visionnaires et de partenariats public-privé ; la construction d’une Poste 2.0, adaptée aux exigences du numérique ; des mesures concrètes pour stimuler le commerce, renforcer la connectivité et promouvoir une croissance inclusive.

La présence du Sénégal à ce congrès reflète la volonté du pays de rester un acteur engagé dans la modernisation du secteur postal mondial. Pour le directeur général de l’ARTP, cette participation illustre ‘’la détermination du régulateur à accompagner le développement postal à travers des leviers pragmatiques, inspirés des meilleures pratiques internationales et conçus sur la base d’une concertation entre États’’. Ce congrès, organisé par le gouvernement des Émirats arabes unis, aboutira à l’adoption d’une nouvelle stratégie et d’un plan d’action couvrant la période 2026-2029, orientant ainsi l’évolution du secteur postal vers un avenir durable et inclusif.