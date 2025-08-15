Dans le cadre de la deuxième phase d’élaboration des diagnostics locaux de sécurité et de mise en place des cadres de concertation pour lutter contre la délinquance, l’adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, a présidé avant-hier un comité régional de développement, en présence du directeur général de l’Agence de sécurité de proximité (ASP) et de ses collaborateurs.

Cette rencontre a enregistré la participation des autorités administratives, locales et des autres acteurs sociaux. Au niveau de la région de Kédougou, selon un communiqué, l’accent a été mis sur les problématiques relatives à la dégradation de l’environnement, à l’orpaillage irrégulier et à la traite des êtres humains ; des infractions très fréquentes dans la région et qui préoccupent les autorités. Dans son mot de bienvenue, Bintou Diawara, représentant du maire de Kédougou, a magnifié la mise en place des cadres de concertation dans la région qui pourraient contribuer largement au renforcement de la sécurité des populations.

Pour sa part, le directeur général de l’ASP, le capitaine Seydina Omar Touré, a remercié les autorités administratives pour leur engagement constant dans l’accompagnement de l’agence depuis sa création en 2013. Il a, par ailleurs, exhorté les acteurs à collaborer davantage avec les FDS et l’ASP pour une sécurité plus renforcée. L’adjoint au gouverneur chargé du développement a salué l’approche inclusive de l’ASP à travers le concept de gouvernance de sécurité de proximité, car la sécurité n’est plus l’apanage des FDS. En plus du CRD, deux Comités locaux de développement (CLD) seront organisés à Banda Fassi et à Sabadola.