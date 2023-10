Convoqués en séance plénière, les députés ont ratifié, hier, les 14 commissions de l’Assemblée nationale. Il reste l’élection des présidents de bureau qui est prévue aujourd’hui.

Les députés ont été convoqués hier en séance plénière. L’ordre du jour portait sur la ratification des listes des membres des commissions permanentes. Au total, 14 commissions ont été ratifiées. Il s’agit de la Commission finance et contrôle budgétaire, la Commission des affaires économiques, la Commission de l’aménagement du territoire, l’urbanisme l’habitat infrastructures et transports, la Commission du développement rural, la Commission du développement durable et de la transition écologique, la Commission énergie et ressources minérales, la Commission des lois, décentralisation, travail et droits humains, la Commission des affaires étrangères des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration Africaine. A cela s’ajoute la Commission de la défense et sécurité, la Commission de l’éducation de la jeunesse et des loisirs, la Commission de la culture et de la communication, la Commission de la santé, la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale, la Commission de comptabilité et de contrôle et en fin la Commission des délégations.

D’après le président de l’Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, les membres des différentes commissions vont se réunir aujourd’hui vendredi pour constituer leurs bureaux et élire leurs présidents. À la fin de la plénière, le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar a expliqué les différentes étapes de ce processus.

Abdou Mbow a, d’abord, précisé : ‘’La loi dit que le premier jour, on doit faire l’élection du bureau et ensuite la mise sur pied des 14 commissions permanentes. Ces commissions, excepté celle des finances qui doit avoir 40 membres, celle des délégations et celle de la comptabilité et du contrôle qui doivent avoir chacune 20 membres, doivent être composées de 30 membres. Chaque député a le droit d’être membre de trois commissions au plus. Mais avant la mise sur pied de ces commissions, on organise une plénière pour que le Parlement puisse les ratifier. Le président appelle les secrétaires qui lisent les membres de chaque commission et l’Assemblée nationale ratifie, c’est-à-dire vote par oui ou non pour ratifier les commissions. Maintenant, les commissions permanentes existent et, à partir de cette base, la commission de lois va être organisée pour la mise sur pied des bureaux des commissions’’, a expliqué M. Mbow.

Par ailleurs, le président a annoncé les démissions des députés El Hadj Oumar Youm et Arona Dia, qui ont été nommés ministres lors du dernier remaniement. Leurs successeurs, Bakary Biné Camara, responsable de l’APR dans le département Kanel, commune de Ouandé, et Ousmane Guèye, maire de Saly, ont été installés hier à l’ouverture de la session.

CHEIKH THIAM